Lubbenes uten garderobebygg og varme i anlegg – alvorlig for hvem?

Meninger

Som nevnt i Romsdals Budstikke i går «Millionsprekk på Lubbenes – omtaler saka som alvorlig» skulle det nye anlegget på Lubbenes stå ferdig i april 2020, en ny bane med varmeanlegg og nye garderobe- og parkeringsfasiliteter. Banen er renovert og har fått gode tilbakemeldinger fra lagene som har hatt treningstid der i høst. Men dessverre har banen blitt stengt for trening store deler av vinteren som følge av at Molde kommune bestemte å ikke investere i varmeanlegg før til neste år. Dette betyr at den nye banen ikke kan brukes i de vintermånedene som kommer, akkurat som tidligere vintere. Noe som betyr at Molde FK Bredde, med flere, ikke kan tilrettelegge for god nok treningsaktivitet fremover for våre medlemmer.

Millionsprekk på Lubbenes – omtaler saka som alvorlig Renoveringen av anlegget på Lubbenes skaper fortsatt hodebry for kommunen – ett og et halvt år etter det egentlig skulle stå ferdig.

Etter at banen er renovert står det nå igjen 14,5 millioner kroner til å bygge garderobebygg. Prosessen har tatt tid og i slutten av oktober fikk vi opplyst at administrasjonen i Molde kommune i budsjettforslaget for 2022-2025 hadde foreslått å utsette byggingen av garderobeanlegg på Lubbenes til 2025.

Vi har jobbet inn mot kommunestyret og andre instanser for å få garderobebygget tilbake på budsjettet for 2022, men 18. november i år ble det framlagte forslaget vedtatt av kommunestyret, til tross for stor enighet om at garderoben ikke holder mål, blant politikerne som møtte på befaring i dagens garderobe, dagen før. Det betyr at garderobeanlegget på Lubbenes er foreslått utsatt frem til 2025.

Det er trist for både oss og andre klubber i Molde og omegn som anlegget er et helårsanlegg for trening og kamper i sesong og er brukt av mange klubber i hele kommunen. I tillegg til Molde FK brukes banen bl.a. av Træff, Rival, Hjelset Kleive, Meek og Bjørset, i tillegg til bedrifts- og studentidretten.

Molde FK er NFF Nordmøre og Romsdals desidert største klubb med tanke på aktive fotballspillere. Faktisk er Molde FK den største fotballklubben i hele fylket på aktive medlemmer. Historisk sett har Lubbenes vært Molde FK Bredde sitt hjem, men dessverre har både banen og garderobeanlegget vært i en svært dårlig forfatning i flere år. Anlegget burde vært revet og bygd nytt for flere tiår siden. De fleste som har vært i fotballmiljøet i Molde og Romsdal i 20-30 år kan fortelle om at dette anlegget var utslitt på 90-tallet.

Dagens garderobebygg dekker ikke idrettens behov eller krav hverken med tanke på størrelse, antall dusjhoder, universell utforming, eller dommernes behov for garderobe. Dette betyr at Lubbenes er ukvalifisert som kamparena.

I et vanlig kalenderår har våre ungdomslag behov for Lubbenes som kamparena i over 80 kamper. Hvis vi tar med behovet fra andre klubber i nærområdet, er behovet dobbelt så stort. I tillegg til kampaktivitet trener hvert lag i ungdomsfotballen flere ganger i uken på anlegget. Selv om behovet for dusj ikke alltid er like stort på trening, er behovet for garderober veldig stort i store deler av sesongen. Garderoben bidrar til at spillerne kan skifte før og etter trening, og unngå å bli våte og kalde. Garderoben i seg selv er en viktig arena i idretten. Garderobekultur bidrar til samhold og vennskap. Det bygger lagsidentitet og fellesskap som er viktig i alle lagidretter.

Klubben vår driver også et utpreget integreringsarbeid med UH-laget, Gatelaget og Integreringslaget. Vi trenger en arena hvor også disse spillerne kan delta sammen med resten av Molde FK-familien. I likhet med Molde kommune «strekker vi oss langt» for å gjøre vår samfunnsjobb, men det er utfordrende når vi ikke har godt nok anleggstilbud.

Torgeir Haukebø, daglig leder i Molde eiendom KF, forklarer i gårsdagens Romsdals Budstikke hvordan det nye anlegget har blitt dyrere enn forutsett. Utilfredsstillende prosjektledelse er den store lærdommen forklarer han. Vi i breddestyret er enig med han. I samme innlegg skriver Torgeir «viktig å si hvor utrolig verdifull denne banen er for klubbene og den oppvoksende generasjonen». Det er akkurat dette vi i Breddestyret brenner for. Vi kan ikke vente nye tre år på et nytt garderobebygg.

Vi mener også at vi snakker på vegne av andre klubber som bruker anlegget fra tid til annen, og som har den samme frustrasjonen over at det ikke er garderober på plass. Vi ønsker derfor at administrasjonen skal se på denne saken igjen og at at kommunen kommer i gang med garderobebyggingen så raskt som mulig. Det har tatt alt for lang tid å få på plass et garderobebygg som tilfredsstiller dagens behov og standard.

I 2022 er det frivillighetens år – frivilligheten trenger å ha kommunen med på laget og vi i frivilligheten trenger nye garderober på Lubbenes!

Breddestyret, Molde FK

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal