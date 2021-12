Dessverre er det nødvendige tiltak

Meninger

Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte mandag et sett med nye påbud, råd og anbefalinger i samband med koronasituasjonen. Det var en alvorstynget seanse hvor helsemyndighetene var tydelige på utfordringen som ligger foran oss. Umiddelbart virker de nye smitteverngrepene dramatiske. Etter noen måneder med mer normal hverdag tar omstillingen naturlig nok litt tid. Men det er viktig at omstillingen blir gjort.

Den nye smittesituasjonen gjør at det dessverre er nødvendig med nye tiltak. Myndighetene har nå med seg erfaringene fra tidligere nedstenginger. De tiltakene som nå blir innført har tidligere vist seg å være effektive, og anses derfor som de mest treffsikre i situasjonen som har oppstått.

Det vil alltid være en diskusjon rundt timing. Mange hadde sett fram til normal julefeiring og hyggelig gjensyn med etablerte juletradisjoner som konserter, kino og teater. I tillegg føles det tungt for mange å vende tilbake til heimekontoret. Samtidig oppleves det som et lite lyspunkt at man innenfor anbefalingene kan gjennomføre mindre samlinger rundt høgtida.

På nytt er kultur- og utelivsbransjen den delen av næringslivet som rammes hardest. Virksomheter stenges ned, og ansatte permitteres. Spesielt for små- og mellomstore virksomheter er dette dramatisk. Det oppleves svært tøft for de ansatte å motta denne beskjeden på nytt, rett før jul.

Det er med rette en frykt for at næringa skal bli rammet utover disse ukene med nedstenging. Mer enn andre bransjer trenger denne sektoren tiltak som de kan ta med videre inn i det nye året. Noen tiltak er allerede på plass, men vi har forståelse for at bransjeorganisasjoner jobber for videre støtte til både ansatte og næringa.

Et av de viktigste tiltakene nå er å få opp tempoet på vaksineringen. Denne gangen er regjeringa konkrete i hva som er målet. Sjøl om det kan oppleves tungt håper vi at befolkningen igjen mobiliserer til et nytt vaksineløft. Akkurat nå er det store deler av befolkningen som ønsker en tredje dose så snart som mulig. Å få lagt opp til en god logistikk rundt dette nå vil være av stor betydning