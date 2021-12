Motorvegen E39 som aldri har vært planlagt

Meninger

Jeg ønsker å opplyse enkelte politikere om at E39 allerede ligger på strekningen Bolsønes - Årø. Det er ikke en europaveg som skal legges dit, den er her nå, og har vært her lenge. Med stadig økning i trafikken grunnet økt boligbygging øst for Molde

Denne strekningen har aldri vært og har ingen sammenheng med aksedebatten - selv om noen liker å bløffe om akkurat det.

Denne strekningen har vært en del av prosjektet “Bypakke Molde” - Bypakker er en miljøpakke som flere norske byer har implementert. At noe slikt sammenfaller med en akseutbedring, så er det nyttig og bra (uavhengig av hvilken akse du står for) - men det er altså ikke en del av en akse.

I fra planprogrammet kan vi lese: “Bypakken har som mål å legge grunnlag for bedre framkommelighet for næringstrafikken og at persontransport i større grad gjennomføres med kollektivtransport, sykling og gåing, jf. kommunestyrets sak PS 1/15.”

- Ordet “motorveg” finnes 0 ganger i dokumentet. Buss derimot, nevnes 12 ganger, like mye som “sykkel”

Bjørn Jacobsen, fylkesleder i SV derimot liker ordet motorveg - og skriver senest i RB 10.12 følgende: “Og etter mitt syn for å straffe kommunestyret som ikkje vil ha 4-felts motorveg gjennom eit bo og rekreasjonsområde.” - Kommunestyret har ALDRI stemt ned en 4-felts motorveg - kommunestyret stemte ned “ny E39 skal utvides med kollektiv-/sambruksfelt i dagen langs eksisterende linje.” - Bussen skal altså ikke fram i følge SV (og MDG)

“Aktuell fartsgrense er 60 km/t” kan vi også lese i planprogrammet. Det er utrolig nok det samme som i dag er på store deler av dagens E39 på samme område. Det er 50 fra Fuglset til Retiro, 60 til Legrovika og 70 til flyplassen - rene autostradaen.

Bløffen fra SV og MDG virket, for de sikret flertall til å droppe planene om flerbruksfelt, enklere fremkommelighet for busser og bedre sykkelveier. Løsninger som ironisk nok MDG har vært for i andre byer. Dette avslører at de lokale politikerne enten bløffer med vitende vilje, eller ikke evner å sette seg inn i hva som foregår - begge deler er demokratisk problematisk, og de må velge en av påstandene mine som sanne.

Jeg forstår svært godt den lokale motstanden mot en bred utvidelse av kjørefeltene, men med det bakbildet burde dialogen gå videre, for å finne bedre løsninger - i stedet for å stemme prosjektet ned. I bypakkemidlene lå det også en statlig finansiering på 900 millioner kroner - ironisk nok med en forutsetning om bedre fremkommelighet for buss. Skulle MDG og SV nå snu og ville ha bedre fremkommelighet for buss og bedre sykkelveier, så er det da trolig ikke med 900 millioner statlige kroner. Men de lover sikkert likevel ingen bomveger? Finansiering og kostnader må henge sammen, der er de ikke alltid så sterke.

SV etterlyser en tunnel som er stemt ned som for dyr for lenge siden - flertallet ville ikke ha lengre tunnel. SP gikk derimot ut å lovet en tunnel som ikke hadde finansiering. Og både SV og SP vil ikke ha bompenger. Hvordan er det mulig? Kanskje det kan finansieres over strømregningen slik som resten av SV sitt velferdsbudsjett?

SV sin frekkhet er stor når de nå hevder at E39 Bolsønes - Årø ikke er prioritert i Nasjonal transportplan og ser ut til å undres over dette...

“Eg spør fordi Staten skal presse ein Europaveg gjennom eit bo og rekreasjonsområde fordi Staten ikkje er villig til å betale for å legge sin eiga E 39 i tunell.” E39 ligger her allerede. Tunnelen er stemt ned av et stort flertall. Det er lov å følge med i timen.

“Konsekvensane for folk og skoleborna i området høre vi ikkje eit kvekk om frå fagfolka i Vegvesenet. Endå dei har side opp og side ned med fagstoff som advara sterkt mot å blande tungtrafikk og lokalmiljø.” skriver SV sin fylkesleder. Barn er i plandokumentet, nevnt 11 ganger i motsetning til motorveg (0). SV stemte ned bedre sykkelveger og fremkommelighet for buss, fordi de trodde at dette var motorveg! Blant annet står det i plandokumentet: “Barn og unge skal sikres medvirkning gjennom kommunens barnerepresentant.” Har ikke SV lest dokumentasjonen som følger saksbehandlingen?

Vel, nå får vi SV og MDG vegen, akkurat slik E39 har vært i mange år allerede, med store trafikale problemer opp Kviltorpvegen rett forbi barneskolen, hvor det ofte er farlige situasjoner. Bussene kommer fortsatt ikke raskere frem og trafikken kommer fortsatt til å øke. Takk til SV for at dere opprettholder status quo - jeg tenker på dere hver morgen i rushtrafikken, eller når barn løper over veien mellom biler på Kviltorpvegen.

Frode Heimen, bekymret beboer på Kviltorp og Venstrepolitiker.

