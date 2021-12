Vi må tenke gjennom strømforbruket

For de aller fleste er det mulig å gjøre noe for å spre og senke strøm- forbruket.

Meninger

Strømkundene skal få hjelp til å komme over den første kneika. Regjeringa lovet før helga å betale deler av strømregninga dersom prisen går over 70 øre per kilowattime i gjennomsnitt for måneden. Uvant høye strømpriser har blitt en ekstra byrde for mange husstander. Det er helt på sin plass at når staten innkasserer flerfoldige milliarder kroner ekstra i elavgift og moms, må strømkundene få noe tilbake. Regjeringens vilje til å hjelpe strømkundene med deler av strømregninga denne vinteren, er prisverdig. Og sjøl om strømkundene i Møre og Romsdal ikke nyter godt av strømhjelpen i denne omgang, ettersom strømprisen her er langt lavere enn i Sør-Norge og Vest-Norge, skal vi være solidarisk overfor dem som har aller dyrest strømutgift.

Det som må bli diskutert i Stortinget er hvordan statens bidrag til strømkundene skal innrettes. Er det rimelig å gi strøksunder økonomisk støtte for et månedsforbruk helt opp til 5.000 kilowattimer i måneden? Det er det dobbelte av forbruken en gjennomsnittshusstand har. Gir staten støtte når strømprisen passerer 60 øre, vil langt flere husstander nyte godt av ordningen. Et annet virkemiddel vil være lavere moms på strøm, på linje med at matvarer har lavere moms.

Vi har vært vant med å kunne bruke strøm til lave priser uansett tid på døgnet. Denne vinteren tvinges vi til å tenke over både hvilke tider av døgnet vi lader kjøretøy eller bruker de mest strømkrevende hjelpemidlene i boligen. Energistyring og ENØK-tiltak er nødvendig. For de aller fleste er det mulig å gjøre noe for å spre og senke strømforbruket. Til våren er det også innlysende at flere skaffer seg forutsigbar strømpris gjennom fastprisavtale.

I det store bildet er Norge knyttet til energiprisene i Europa for øvrig. Strøm kjøpes og selges på kraftbørsen, med priser som avhenger av tilbud og etterspørsel. Det er en villet politikk at rein, norsk energi skal bidra til å fase ut strøm produsert på kullkraftverk i andre land. Regjeringens ansvar er å finne ordninger som avverger at mange strømkunder havner i alvorlig økonomisk trøbbel når strømprisene svinger så voldsomt. Staten har verktøykassa som skal.