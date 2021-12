Vegløsningen som folket ikke vil ha

Meninger

Skal øysamfunnene Gossen og tidligere Midsund kommune noen gang få vegforbindelse med fastlandet, er løsningen å bygge sammen øyene gjennom prosjektet Kjerringsundet og kople seg på Julsundbrua på E39. Dette har flertallet i de folkevalgte styrene i kommunene Aukra og Midsund vedtatt. De har støtte fra regionrådet i Romsdal og fra flertallet i fylkeskommunen.

Under fylkestinget i Molde denne uka ble Kjerringsundet tema. Bygges Kjerringsundet, får fylkeskommunen ansvaret for å drifte vegen fra den starter på Sundsbøen til den ender på Gossen. I fylkestinget argumenterte Fremskrittspartiet for at øyene burde få fastlandsforbindelse inn mot Hustadvika i stedet for inn mot Molde langs E39. En veg mellom Gossen og Hustadvika kunne bygges med undersjøisk tunnel eller andre løsninger, mente Frp. Forslaget må sees i sammenheng med den innbitte motstanden Frp har mot Møreaksen. Også SV, MDG og Rødt sluttet seg til Frps motstand mot en vegløsning som følger Møreaksen.

Vi har gjennom de siste åra blitt vant til Fremskrittspartiet som støyfaktor for vegprosjektet Møreaksen, som blant annet innebærer bru over Julsundet og ny veg inn til Molde. Når det gjelder fastlandsforbindelse for Aukra og Midsund må Frp ha glemt å lytte til folket, som de jevnlig oppgir at de er så opptatt av. På demokratisk vis har øykommunene valgt vegløsning; den er Kjerringsundet.

Kjerringsundet er fullfinansiert. Aukra kommune har forpliktet seg til å betale én milliard kroner til Kjerringsundet. Resten av kostnadene betales av bompenger. I motsetning til et annet fylkesvegprosjekt Frp har ivret for – Nordøyvegen – vil ikke Kjerringsundet utgjøre noen risiko for fylkeskommunen. Folket ønsker vegen, næringslivet trenger den. Det er uhørt å presse øysamfunnene til en helt annen vegløsning enn de sjøl ønsker og har vedtatt, attpåtil uten å ha snakket med øysamfunnene dette gjelder. Reguleringsarbeidet for Kjerringsundet er ferdig, nå skal arkeologiske undersøkelser gjøres ferdig, så kan arbeidet med Kjerringsundet forhåpentligvis starte i 2023 slik at øysamfunnene knyttes til fastlandet.