Vaksineløftet

Meninger

Sjøl i en ganske stor bykommune er det slik at mange innbyggere sitter igjen med noen av de samme opplevelsene etter et år. En av de felles opplevelsene i Molde det siste året er at en stor andel har vært i Moldehallen. Over 94 prosent av alle innbyggere over 18 år er nå vaksinert. Hadde noen sagt det til meg for to år at det skulle gjennomføres et slikt vaksineløft ville jeg vært tvilende. Men i Molde, som i resten av landet, har folk stilt opp.

Oppslutningen om vaksineringen viser to viktige trekk med det norske samfunnet. Vi har stor tillit til myndighetene, og følger de råd som blir gitt. Vi har et godt offentlig helsevesen som sammen med innsats fra frivillige lag og organisasjoner har klart å rulle ut et imponerende vaksineopplegg. Samtidig har vi i stor grad klart å ha en saklig debatt, også om vaksine og tiltak. Jevnlig møter jeg folk som mener at «noen» bare burde skåret gjennom og lagd absolutte regler og krav. Det tror jeg hadde vært en langt dårligere løsning. Også i en pandemi tror jeg det er en styrke at befolkningen får litt rom til å tenke sjøl.

Akkurat nå ser vi verdien av oppslutningen rundt vaksinering. De siste dagene har det blitt satt nye rekord i antall koronasmitta i Norge. Presset på sjukehusa øker. Samtidig ville situasjonen vært langt mer alvorlig dersom en lavere andel av befolkningen var vaksinert. Det er et faktum at de som ikke er vaksinert løper en større risiko for sjukehusinnleggelse. Flere av de som har blitt smittet har seinere stått fram i mediene og fortalt at de angrer på at de ikke lot seg vaksinere.

I køa på Moldehallen ble innbyggerne møtt av et helproft opplegg. En øvelse i logistikk og menneskekontakt ble bestått med glans. Det var effektivt samtidig som en følte seg både sett og ivaretatt. Det er godt gjort. De som deltok i dugnaden, har lagt ned en kjempeinnsats. Noen har det som jobb, mens andre stilte opp frivillig. Sammen utgjorde de et sterkt lag. Kenneth Sønnesyn (42) fra Eide er en av de nominerte til Årets romsdaling. Han er frivillig i Røde Kors. I løpet av året har han 67 ganger stilt som frivillig vakt.

Meldinga om en ny nedstenging kom på et tidspunkt da vi følte at hverdagen var i ferd med å vende tilbake. Min mening er at det dessverre er nødvendig. Vi rykker ikke helt tilbake til start. Vi vet mer om hva vi går til og hva som kreves. Fortsatt trykk på vaksinering vil være viktig. Mange vil på nytt stille seg i kø. Forhåpentligvis vil det være nye ansikt i køen også. En pandemi kan virke ensom, men fortsatt står sterkere sammen.

God helg!