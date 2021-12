Midsund som eigen kommune er ikkje liv laga!

Meninger

I innlegget som stod i RB 7.desember vert det fleire gonger vist til underteikna, og eg vil kome med nokre kommentarar.

I følgje Øien er det 87 kommunar med mindre enn 2000 innbyggjarar her i landet. Eg skal ikkje seie noko om økonomien eller tenestetilboda i desse kommunane. Men det er eit faktum at mange småkommunar får store inntekter frå vasskraft og kraftproduksjon. I 2020 hadde LVK (Landssamanslutninga av vasskraftkommunar) 160 medlemskommunar. Som ein kuriositet kan nemnast at Valle kommune i Agder, i oktober i år gjorde vedtak om å gi alle husstandane eit tilskot på kroner 2700,- som kompensasjon for høge straumprisar. For å setje dette i perspektiv. Eit slikt vedtak ville ha kosta 2 mill. for tidlegare Midsund kommune og knapt 35 million kroner for noverande Molde kommune.

Det kommunale inntektssystemet er komplisert og samansett av mange variablar og kriterium. Eitt distriktspolitisk tilskot er ma Nord Norge- tilskotet som kommunar i den delen av landet får. Tilskotet er differensiert utifrå gitte kriterium. 35 av kommunane med folketal under 2000 innb. ligg i Nord Norge. I kommunenorge er det store skilnader på kommunane sine økonomiske musklar.

Arbeidsgivaravgifta blir for tidlegare Midsund kommune uendra, dvs 10,6 % mot 14,1 % i gamle Molde. Vidare har Molde kommune avsett 2 millionar til maritimt næringsfond.

LESERINNLEGG «Eg er glad Midsund er ein del av ein større kommune» Eg las Harald Elias Akselvoll sitt innlegg i Midsundingen den 26. november og finn å ville kome med nokre kommentarar.

Midsund har fått gjennomført investeringar for mykje meir enn kva som er nedfelt i intensjonsavtalen (125 mill.). Ein avtale som i følgje Øien ikkje er verd parpiret den er skrive på! Ser han ikkje behovet for nytt skulebygg? Det nye, flotte skuleanlegget gjev i allefall ein betre kvardag både for elevane og dei tilsette. Desse investeringane har og gitt oppdrag til lokale næringsaktørar.

Kommunane må løyse mange lovpålagde oppgåver, innbyggjarane skal sørvast frå vogge til grav, nye oppgåver kjem til og krav/forventningar frå innbyggjarane aukar. Ein kjem ikkje utanom dei økonomiske realitetane korkje i private eller offentlege verksemder. Midsund som eigen kommune er ikkje liv laga!

Ketil Ugelvik

