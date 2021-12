Et fantastisk tilbud i krevende førjulstid

Meninger

Midt i dystre smittetall og helsenyheter har vi i vårt distrikt hatt noen fantastisk vakre novemberdager. Romsdalsvinter på sitt vakreste er i seg sjøl et syn, enten du nyter den fra vinduet eller er ute.

Vi har et fabelaktig tilbud som er lett tilgjengelig når vi er heldig med vinterværet. Brøyta turveger, oppkjørte skiløyper og velpreparerte alpinbakker har blitt tatt i bruk med stor glede over hele Romsdal den siste uka.

Både frivillige, organisasjoner, kommuner og næringsliv er år etter år med på å legge til rette for mer aktivitet og et bredt tilbud. Det er en prisverdig innsats som det er all grunn til å berømme året rundt.

Under pandemien har interessen for og bruken av norsk natur økt. For mange har det vært en aha-opplevelse at flotte turopplevelser kan være rett utfor heimen.

Vi har storslått natur rundt oss som folk fra hele verden har lyst å se og oppleve. Men det er vel så viktig at vi verdsetter den nære, kortreiste og lett tilgjengelige turen også.

I nyere tid har tilrettelegging av nettopp slike turmuligheter vært formidabel. Nesten hver ei grend og tettsted har fått sine godt besøkte og godt tilrettelagte stier og turveger. For den som ikke har så lett for å kunne komme seg på tur er det svært viktig.

Forskning viser at de aller fleste går på tur der det er godt tilrettelagt, med merka stier, trapper, bruer også videre. Vi er som kjent sosiale mennesker og bruker slike turveger når «alle andre» går der. Tilretteleggingen sparer også natur og miljø rundt, sjøl om trafikken øker.

Bak oppkjørte løyper, turbenker og gapahuker ligger en formidabel innsats fra ildsjeler som ikke alltid blir sett og får den ros de fortjener. Vi skryter av dere alle som en!