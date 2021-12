Nå er det tungt å rykke tilbake igjen

Meninger

Det føles nesten som at vi rykker helt tilbake til start. Tilbake til da pandemien brått kom over oss i starten av 202. Inngripende tiltak ble innført brått og brutalt over hele landet. Men vi er heldigvis ikke tilbake der, da var vi veldig redde og usikre på hva som ventet.

Nærmere to år seinere vet vi så uendelig mye mer om den «pest og plage» som har herjet med oss i smittebølge etter smittebølge. Vi har lært å leve på en annen måte. Vi har lært på nytt gode gamle smittevernråd og vi har på rekordtid en helt ny vaksine mot viruset.

Likevel har det ikke vært nok. Det er tungt og vanskelig å akseptere bare uker før jul. Det var lett å se at det var tungt for statsminister Jonas Gahr Støre da han fortalte om de nye tiltakene tirsdag kveld. Bare noen uker i forvegen var det håp om en tilnærmet normal jul. Nå vet verken han eller vi andre hvordan det kommer til å utvikle seg. Virusvarianten omikron har brått snudd opp ned på alt.

Derfor er det ingen tvil om at regjeringa måtte ta grep om den utviklinga vi har sett de siste dagene. Et helsevesen som i lang tid har varslet at de er nedkjørte og utslitte kan ikke utsettes for at smitten skal få spre seg vilt. For sjøl om de aller fleste av oss er godt vaksinerte, blir det for mange sjuke å ta hånd om hvis vi ikke prøver å bremse smitten.

Det er ingen problem å skjønne den store fortvilelsen mange i næringsliv, kultur og ellers føler over igjen å måtte oppleve det som nå skjer. Derfor der det svært viktig at støttetiltak raskt er på plass. Det kan bøte på økonomisk utfordringer om ikke annet.

Vi er glad for at regjeringa forsøker å skjerme barn og unge mest mulig. En av lærdommene fra snart to år med pandemi er at vi skal være varsom med å la de mest utsatte gruppene måte bære mer enn nødvendig. Nå må vi bare bite tennene sammen, håpe at alle virusvarianter blir mildere og mildere og at vi kan tro på at det snur allerede når dagene skal bli lengre igjen.