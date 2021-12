Meninger

Ildsjelene i lokale breddeklubber får igjen en oppløftende melding. 176 lokale lag og organisasjoner får førjulsgave fra Kjell Inge Røkke gjennom Prosjekt Tilhørighet. Årets tildeling er på totalt åtte millioner korner. Træff, Åndalsnes IF, Rival og MFK sin egen breddeavdeling er de fire klubbene som mottar mest støtte. Beløp i denne størrelsesorden er helt avgjørende for driften i de nevnte laga som skaper aktivitet for flere hundre barn og unge.

Prosjekt Tilhørighet er et unikt prosjekt i norsk fotball. Alle som kjøper sesongkort til eliteseriekampene på Aker stadion, kan samtidig gi sin lokale klubb støtte. Om kortet kjøpes gjennom Prosjekt Tilhørighet, gir Kjell Inge Røkke tilsvarende sum til den lokale foreningen gjennom det familieeide selskapet TRG (The Resource Group). Siden starten i 2006 har denne ordningen bidratt til at 145 millioner kroner har blitt delt ut. Dette viser at Kjell Inge Røkkes engasjement for regionen strekker seg mye lenger enn til Molde FK og Aker stadion. Prosjekt Tilhørighet er en bidragsyter til aktivitet i hele regionen.

Gjennom Prosjekt Tilhørighet skapes et samspill mellom den lokale toppklubben og bredden. Dette skaper et positivt engasjement rundt toppklubben. Samtidig er det en viktig inntektskilde for breddeklubbene. Slike tilskudd kan inspirere breddeklubbene til å tenke litt større, ikke minst på anleggsfronten. For MFK kan prosjektet bidra til mer lojale supportere. Oppslutningen om sesongkort under pandemien har vært god. Man skal lete lenge etter et prosjekt som på en bedre måte viser samspillet mellom topp og bredde.

I 2010 ga Kjell Inge Røkke et intervju hvor han forklarte om motivasjonen bak prosjektet. Forretningsmannen har sjøl gode minner fra det lokale idrettslivet, og ønsket å gi noe tilbake til ildsjelene. Ti år seinere er det vel ingen overdrivelse å si at han har lyktes med sin ambisjon. Prosjekt Tilhørighet er en sterk bidragsyter som holder aktiviteten oppe i lokale lag og foreninger. I idretten handler det om å spille hverandre gode. Nettopp det har Prosjekt Tilhørighet bidratt til i lokalsamfunnet.