«Dere er de neste»

Meninger

For oss på Kirkebakken er det ingen nyhet lenger at Moldepolitikere har besluttet å legge ned en hel avdeling ved Kirkebakken Omsorgssenter, og da er det en av de avdelingene som tar vare på de eldste og sykeste i vårt lokalsamfunn – de mest pleietrengende.

I den sammenheng er det verdt å understreke at disse er de som hele sin tid har vært de mest trofaste velgerne av politikere med eldreomsorg og omsorgstjenester for de svakeste i samfunnet på sitt politiske budskap.

Nå høster de fruktene av sin trofasthet nettopp av de de trodde ville stå i front for nettopp deres sak. Mange ville i dag revurdert sine velgerstemmer.

For de avgjørelsene som nå treffer eldre og alvorlig syke i vårt kommunale sikkerhetsnett, er rett og slett et svik mot personer som har arbeidet hver dag i sitt yrkesaktive liv i den tro at samfunnet de selv har stemt fram gjennom tiårene kunne tilby hvile i de siste tunge år.

Og de som er rammet av sykdom som gjør dem avhengig av døgnkontinuerlig omsorg er ikke selvskadere som kan skylle seg selv for sin tilstand. De er heller selvoppofrende samfunnsbyggere som har stolt på politikerlovnader.

Et paradoks faller meg i hu i samband med samfunnets lovnader om en trygg alderdom.

Ikke noe menneske blir yngre og yngre gjennom livet. Alle, også helse- politikere, blir daglig eldre og eldre.

Og så skjer det, pårørende orker ikke ansvaret for en dysfunksjonell nær og kjær slektning lengre, man ser seg om etter omsorgsplass i offentlig regi, som lovet ved flere valg av flere og flere politikere, men hvem skal ta hånd om gamle mimrende kommunepolitikere når det er deres tur å søke den omsorg de nå stjeler fra Moldes svakeste?

Politikerne sender nå ansatte og pasienter inn i en usikker framtid, som i neste omgang vil ramme dem selv. De er nemlig blant de neste søkerne til Kirkebakken Omsorgssenter.

Lykke til!

Med hilsen fra rom 342 på avdeling nord, fra en som trodde han hadde fått livstidsplass i alderdommen

Torbjørn Drejer Farstad

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal