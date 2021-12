Dessverre nødvendig med nye tiltak

Meninger

Tirsdag kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre at det blir en ny runde med nye smitteverntiltak. Regjeringa innfører anbefaling om munnbind over hele landet, nye karanteneregler for vaksinerte voksne og varsler samtidig innstramming på grensene, skriver VG. Bakgrunnen er det økte smittetrykket i Norge og utlandet.

Sjøl om det er slitsomt å gå på en ny runde med smitteverntiltak er dette et riktig grep fra regjeringa. Nasjonale tiltak gjør også at oppmerksomheten rundt situasjonen øker. Etter flere uker med lokale tiltak var situasjon i ferd med å bli litt uoversiktlig. Fortsatt har den enkelte kommune anledning til å gjøre særskilte vurderinger. Forskjellen er at nå ligger det noen anbefalinger i bunn som gjelder i hele Norge. Det er verdt å merke seg at denne gangen er snakk om anbefalinger, ikke påbud. Ut fra dens situasjon er dette en riktig vurdering.

Det er verdt å merke seg rollebyttet som nå skjer. En av de første kritikerne var Høyres leder Erna Solberg. Den tidligere statsministeren mener at den nye regjeringa har vært for trege, og at enkelte av disse tiltakene burde vært kommunisert på et tidligere tidspunkt. Solberg er ryddig når hun tydelig presiserer at den nye regjeringa ikke er skyld i at smittetrykket nå øker. Samtidig blir hun noe forutsigbar i sin kritikk av at Helsedirektoratets råd har blitt liggende for lenge på regjeringens bord. Samme type kritikk ble jevnlig reist av de rødgrønne da de satt i opposisjon.

I Norge har man gjennom snart to år klart å ha en god, offentlig debatt om virkningene av pandemien og de tiltakene som iverksettes. Det er en styrke ved den norske offentligheten. At opposisjonen også har en tydelig stemme når tiltak kommuniseres er bra. Gevinsten ved å følge anbefalingene som nå blir gitt vil forhåpentligvis være redusert smitte inn mot jul. Et tydelig styringssignal om at kommunene igjen må få opp tempo i vaksineringen er på sin plass.