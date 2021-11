Raushet og giverglede i førjulstida

Meninger

Det er kjekt å lese at raushet og giverglede gjør at Gratisbutikken i Molde får inn så mye nyttig til flyktninger som er på veg hit. For kort tid siden la Flyktningtjenesten ut et innlegg i sosiale medier hvor de i samarbeid med Molde Soroptimistklubb og Gratisbutikken i Molde, vil ta imot leiker, spill og varme klær til barna som kommer fra Afghanistan. – Jeg har vanskelig for å bli målløs, men når det kommer til giverglede, og den entusiasmen folk viser, blir jeg faktisk målløs, forklarer Torunn Haldorsen, leder for Molde frivilligsentral.

Flere barnefamilier kommer fra Afghanistan til Molde: Gratisbutikken opplever giverglede: – Vi har fått inn mye fint Nå i førjulstida vil det komme barnefamilier fra Afghanistan til Molde. Leder for Molde frivilligsentral, Torunn Haldorsen, blir målløs av givergleden.

I en tid hvor flyktninger brukes i storpolitisk strategi og hvor flyktninger dør i håpløse forsøk på å komme seg til et bedre liv, trenger vi alle eksempler som finnes på at verden kan tilby hjertevarme, ly og husrom.

Tragedien da 27 mennesker druknet i forsøket på krysse over fra Frankrike til England i en oppblåsbar båt forrige uke, viser hvor desperat situasjonen er for alle som må flykte fra krig, undertrykkelse, sult og fattigdom. Pandemien har gjort det enda verre for de mest utsatte i verden.

Tidligere i november ble krigsflyktninger brukt i et uverdig spill mellom øst og vest i Europa, på grensa mellom Hviterussland og Polen. Vi må ikke glemme at vårt ansvar er at mennesker som dukker opp ved våre grenser, får hjelp, lov til å søke asyl og behandles i tråd med FNs regler.

Før jul kommer det 19 personer fra Afghanistan til Molde, tolv av dem er barn. – Vi har veldig lyst til at de skal føle seg velkommen i Molde by og i samfunnet vårt. Om vi kan få til den opplevelsen der, blir vi veldig glade, sier Tove Lid, avdelingsleder for kvalifisering og integrering i Molde kommune. Giverglede fra byens befolkning er viktig for å få til det.

Vi lever i en spesiell tid hvor det er lett for å la frykt og sjølopptatthet prege tankene våre. Men ved å hjelpe andre, vise raushet og omsorg vil vi garantert gjøre livet bedre for oss sjøl også.