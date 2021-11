Historisk triumf for Molde FK

Meninger

Lørdag kunne Molde FK feira at G19-laget igjen er Norges beste. Cupfinalen mot Tromsø ble spilt på Aker stadion, og for niende gang kunne Molde FK sine spillere løfte det gjeve trofeet. Med det klatret klubben også opp på førsteplass på den historiske statistikken. Ingen klubber har flere norgesmesterskap for junior enn Molde FK. Etter seieren på lørdag ble Brann med sine åtte NM-titler passert.

Det er verdt å merke seg at det over 40 år siden den første triumfen. I 1978 ble klubbens juniorlag norgesmestere for første gang. Det ga tydeligvis mersmak. Med jevne mellomrom siden har klubben klart å få fram årganger som har fått æren av å løfte pokalen. Dette har skjedd i en periode hvor Molde FK også har markert seg på seniornivå. Det er bygd en fotballkultur som er sterk, og som strekker seg flere tiår tilbake i tid. Dette er et godt argument når supportere fra andre deler av landet klager over Moldes sterke finansielle posisjon.

Utover på 2000-tallet har talentutviklinga blitt ytterligere profesjonalisert gjennom arbeidet som legges ned i Akerakademiet. At det stadig kommer til årganger som vinner NM viser at det nye generasjoner har en klar målsetting om å bli gode fotballspillere. Og at det står et godt apparat klare for å hjelpe flest mulig med å realisere drømmen. Det finnes mange lokale suksesshistorier, noe som også gir seniorlaget den viktige lokale tilhørigheten. Det er imidlertid ikke slik at alle som tar cupgull som junior tar det siste steget inn i seniorfotballen i egen klubb. Da er det viktig å huske på at MFK gjennom dette arbeidet også utdanner spillere og trenere. Molde har blitt et kompetanseområde for fotball.

De siste åra har akademiet også staset mer på jentefotballen. Kommende helg spiller klubbens J16-lag NM-finale mot Viking. Også den kampen spilles på Aker stadion. Det er helt på sin plass at MFK nå satser mer på jente- og damefotballen. En satsing som vi håper styrkes ytterligere de kommende sesongene. Klubben er på riktig veg, og J16-lagets ferd mot finalen har allerede vært til stor inspirasjon.