Vi får håpe at vi kan unngå dette i jula

Vi deler bekymringen for at vinteren kan bli vanskelig.

Meninger

Når bare halvparten av november 2021 er unnagjort er antall påviste koronatilfeller på sitt aller høgeste. Det gjelder både lokalt og nasjonalt. Så langt har Molde det høgeste tallet på en måned under hele pandemien – og vi har som sagt bare kommer drøyt halvvegs i november. Nasjonalt ble det satt ny rekord i antall påviste smittetilfeller onsdag.

Takket være vaksinen er det mest smitte hos dem som tåler det best. Likevel ser vi at sjukehus over hele landet nå melder om fare for overbelastning og at behandling av ikke-livstruende sjukdom må utsettes. Også i kommunene er belastningen nå stor etter en langvarig fjerde bølge i pandemien.

Hvis utviklinga fortsetter, mener Helsedirektoratet at helsetjenestene i Norge vil overbelastes. Vi deler bekymringen for at vinteren kan bli vanskelig. Ennå har ikke influensasesongen kommet i gang, det som normalt ofte er en ekstra arbeidsbyrde i helse- og omsorg.

Fortsatt er vaksinering eneste gode veg ut av uføret. Utrulling av tredje dose til de eldste og mest sårbare er godt i gang. Det er fornuftig, slik det nå er bestemt, at alle voksne får tilgang til en tredje dose seinere utover vinteren. Men mye tyder også på at vi må bruke flere tiltak, hvis ikke smittebølgen snart viser tegn til å avta skikkelig.

Vi ser jo det allerede i flere andre land i Europa. Verdens helseorganisasjon har advart om at Europa kan se ytterlige 500.000 covid-døde innen utgangen av februar 2022, om ikke nye tiltak settes inn straks. I land med få vaksinerte herjer viruset verst, men også land med høg vaksinegrad rammes. Land etter land i Europa går i gang med ulike tiltak for å hindre at det skal bli en dyster koronajul. Flere steder er det svært kraftige tiltak som nå tas i bruk.

Vi håper at Norge skal slippe unna en ny runde med mange inngripende tiltak og ulike former for tvang. Den høge tilliten mellom befolkning og myndighetene har vært et godt virkemiddel for oss også i en pandemi.