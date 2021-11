VAR vil ikke gjøre fotballen feilfri

Meninger

Tirsdag ble det bestemt at VAR innføres i Eliteserien. Fra og med 2023 skal videodømming være en del av toppfotballen, også i Norge. Hensikten er sjølsagt å gjøre spillet mer rettferdig. Samtidig risikerer arrangørene at noe av nerven i kampen og publikumsopplevelsen blir borte. Endringen skjer med brei støtte fra klubbene. 31 av 32 klubber i toppfotballen stemte for endringen. Samtidig er Norsk Supporterallianse (NSA) motstandere av endringen.

Hadde VAR allerede vært innført hadde ikke MFK sitt mål mot Strømsgodset blitt annullert. Nesten hver eneste runde ser vi avgjørelser som kan diskuteres, noen er åpenbart feil. Brukes VAR riktig kan man oppleve at antall slike feil blir redusert, og det er bra. Samtidig er det naivt å tro at VAR vil gjøre fotballen helt feilfri. Det er lite som tyder på at videodømming tar presset bort dommeren heller. Det vil fortsatt være slik at dommerteamet kan gjøre feil. Det må det være aksept for, også etter at innføringen av VAR. Håpet er sjølsagt at antall unødige feil blir kraftig redusert.

Det er lett å forstå klubbene hvor sportslig og økonomisk suksess er tett bundet sammen. VAR innebærer en kvalitetssikring av avgjørelser som kan bety forskjellen på seier eller tap. Samtidig skal man ha respekt for supporternes innspill om at dynamikken i en fotballkamp endres. VAR tar tid, og det færreste nasjonale serier har ressurser til å legge like mye i gjennomføringen som Premier League. Det er allerede eksempel på at store øyeblikk har blitt ødelagt, og at tempo i store fotballkamper har blitt redusert. Fortsatt koker det ned til regelforståelse. Når VAR fungerer er det et godt samspill mellom dommerne på areaen og de som følger kampen i videorommet.

Eliteserien har mulighet til å lære av de ligaene som allerede har innført VAR. Det har vært mange barnesykdommer som eliteserien forhåpentligvis kan styre unna. Ved innføring i 2023 har man enda mer kunnskap om hvordan videodømming kan fungere best mulig. Hensynet til supporterne og publikumsopplevelsen bør veie tungt når man leter etter gode løsninger for gjennomføringen.