Træff-opprykk styrker fotballfylket

Meninger

Sportsklubben Træff er klare for det tredje høgeste nivået i norsk herrefotball. Lørdag var det fine scener på Reknes da opprykket ble feiret. For bydelsklubben i Molde er dette et stort steg. Det er mange store byer i Norge som ikke har et fotballag på dette nivået. I Træff har man vist at man kan konkurrere mot de som er større og mer pengesterke. Innsats og lagånd kan kompensere når konkurrentene har høgere budsjett. Træff anno 2021 framstår som et sterkt kollektiv på og utenfor banen.

For fotballen i Nordmøre og Romsdal er dette et viktig opprykk. Det er uvanlig tett mellom toppklubbene i fylket som derfor ofte benevnes som selve fotballfylket i Norge. Nordmøre og Romsdal gir viktige bidrag gjennom MFK og KBK som begge er på toppnivå. Deretter har det i vår del av fylket vært en glippe ned til 3. og 4. divisjon. Når Træff nå tar steget opp tetter de dette hullet. Regionen får et viktig mellomtrinn for spillere som ønsker å satse på fotball. Det bør alle klubbene i kretsen være fornøyd med. Det gir nye muligheter, og er med på å bygge en prestasjonskultur som kan smitte.

For Træff er det en stor jobb som nå skal gjøres. I PostNord-ligaen konkurrerer 28 hardtsatsende fotballag. Klubben må sørge for at de både sportslig og administrativt er klare til å møte denne utfordringen. Det de har vist på banen dette året viser at de har god fart sportslig. Profilen på spillergruppa er spennende, her er det lokale navn og studenter som er trukket til byen på grunn av Moldes samla fotballkompetanse. Dette er det mulig å bygge videre på i fortsettelsen. Videre samarbeid med skole, utdanningsinstitusjoner og næringslivet blir viktig.

Træff er en sportsklubb med historie. Reknesbanen har blitt en arena med god atmosfære. Også tidligere har klubben vært på dette nivået, men da med en annen og breiere avdelingsstruktur. Ut fra det kan man se for seg at utfordringen som møter denne gangen er enda litt større. Vi gratulerer Træff med opprykket, og ønsker lykke til i PostNord-ligaen.