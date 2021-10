Det er dessverre ikke over ennå

Det er ikke lett for elever og lærere å ta ansvar for en slik situasjon.

Pandemien er dessverre ikke over ennå, sjøl om Norge og en rekke andre europeiske land mer eller mindre har gjenåpnet samfunnet. Smitten stiger, og mange er bekymret for hva vinteren skal bringe. Ikke minst for risikoutsatte grupper er det redsel for at resten av oss ikke er forsiktige nok.

Foreløpig er det ikke varslet nye nasjonale tiltak i Norge, men både regjeringa og helsemyndighetene sier at utviklinga ikke er gunstig. Nå overlater de til kommunene å følge opp lokale smitteutbrudd og vurdere tiltak. Vi har ingen problem med å forstå at det kan bli svært krevende for lokale helsemyndigheter.

I Tromsø og Alta har smitteutbruddet blitt så stort at lokale tiltak ble satt i verk torsdag. Smitten økte med 54 prosent på landsplan, og flere koronapasienter ble innlagt på sjukehus i forrige uke enn uka før, skriver Folkehelseinstituttet i sin siste ukerapport.

Tross bekymringen er det viktig å huske at veldig mange nå er fullvaksinert, og at vi er kommet i gang med tredje dose til voksne over 65 år. Sjøl om målet med 90 prosent fullvaksinerte ikke er nådd, har få land en så gunstig situasjon som Norge når vi snart går inn i vinteren.

Beskjeden fra helsemyndighetene er klar. Dette er det som kan gi håp om en vinter med smitten under kontroll og et helsevesen som ikke blir overbelastet: De uvaksinerte må takke ja til vaksinasjon med dose 1 og 2 og eventuelt 3. Og de som er sjuke må holde seg heime og teste seg ved sjukdom.

Men vi synes det er merkelig at elever i videregående så brått etter gjenåpning fikk beskjed om at de måtte ha legeerklæring ved fravær. I redsel for ugyldig fravær møter sjuke elever opp på skolen, og det har trolig ført til at 50 elever ble smittet ved en skole i Trøndelag. Det er ikke lett for elever, foreldre og lærere å ta ansvar for en slik situasjon. Mange vil for eksempel være redd for å smitte andre som kan være mer utsatt. Den belastningen burde de slippe.