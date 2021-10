Investeringer i anlegg gir aktivitet

En rask tur fra byen ligger det et godt vedlikeholdt løypenett.

Meninger

I helga var 26 unge skiskyttere i fylket samlet på Skaret. Der fikk de unge utøverne gode tips fra tidligere skiskytter Synnøve Solemdal fra Tingvoll. En viktig årsak til at en slik samling kan gjennomføres er ildsjelene i MOI og Skaret skisenter. Kombinasjonen av godt fagmiljø og gode anlegg skaper aktivitet. I Molde har aktørene jobbet sammen gjennom flere år for å skape mer aktivitet på Skaret, året rundt. Etableringen og seinere utbyggingen av rulleskianlegget er en viktig del av dette. Derfor er det svært positivt å se at dette blir brukt, og satt pris på.

Molde har lang tradisjon som arrangør av vintersport. Når man ser på værstatistikken, er ikke det alltid en lett jobb. Gang på gang har man likevel klart å lande gode prosjekt. Den arrangementserfaringen som MOI og Skaret sitter på er verdifull for lokalsamfunnet. Samtidig er det med på å opprettholde et bredt tilbud til barn og unge i regionen. Det er slettes ikke alle lokalsamfunn som kan tilby så god trening for utøvere som vil satse på langrenn og skiskyting.

Skaret er et flott og variert turområde som gir muligheter både sommer og vinter. Det spesielle er mangfoldet. På en god vinterdag kan man drive nær sagt all vinteridrett på aksen fra Tusten til Skarstua. Dette mangfoldet er skapt gjennom tålmodig arbeid gjennom mange år. Det er krevende å holde en hoppbakke i stand, og det krever vilje og planlegge og gjennomføre en stor utbygging slik vi har sett på senteret. Samspillet på lokalt næringsliv har vært avgjørende. Her er det spesielt verdt å trekke fram tålmodigheten til eierne og investorene i Tusten skiheiser.

Nye Skaret offisielt åpnet – Et fantastisk flott anlegg som kan brukes av absolutt alle. Moldes varaordfører Odd-Helge Gangstad sparte ikke på lovordene da den storstilte utvidelsen av Skaret Skisenter offisielt ble markert lørdag.

Vintersesongen nærmer seg, og det er nok mange som venter på muligheter til å gå på ski. Det kan de gjøre i visshet om at det nesten bare været de trenger å bekymre seg for. En rask tur fra byen ligger det et godt vedlikeholdt løypenett. Samtidig har kreftene i skimiljøet hele vegen strukket seg etter noe mer. Ved siden av vedlikehold har utvikling vært et viktig mål. Derfor står Molde ofte høgt på lista når skimiljøene i regionen tenker på hvor de skal samles, sommer som vinter.