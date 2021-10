Rettferdighet og kutt på en gang

Meninger

Om en drøy uke starter klimatoppmøtet i Glasgow, COP26. Her skal opp mot 25.000 deltakere fra nær 200 land gå løs på det som kan virke som en umulig arbeidsoppgave. Møtet skulle egentlig bli holdt i november i fjor, men ble utsatt i ett år på grunn av koronapandemien.

På det året som har «gått tapt», er i hvert fall klimasaken bokstavelig talt blitt enda mer brennaktuell. Over hele verden har alvorlige værkatastrofer preget oss. Og i august 2021 kom FN-rapporten som fortalte hvor alvorlig klimakrisen allerede har blitt. Et alvorlig og dystert framtidsscenario, som ytterligere forsterket behovet for en god avtale etter toppmøtet i Glasgow.

Det er et stort press for å få satt i gang tiltak som kan bremse utslippene av klimagasser og oppfylle Parisavtalen fra 2015. Målet i Parisavtalen var som kjent å begrense den globale oppvarmingen til 2,0 grader fra førindustrielt nivå. Toppmøtet i Glasgow blir regnet som kanskje det viktigste siden Paris for seks år siden.

Fra Norge ledes delegasjonen av statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Den norske klimadebatten var under hele valgkampen preget av framtida for oljenasjonen Norge. Splittelsen om når og hvordan Norge skal redusere sine klimautslipp, er like stor etter valget.

I sin tiltredelsestale til Stortinget mandag la Jonas Gahr Støre vekt på at klimatiltakene må være rettferdige for å sikre bred folkelig støtte. Han fryktet konsekvensene av en polarisering av klimadebatten. – Klimapolitikken skal ikke være moraliserende, sa Støre. I samme tale gjentok Støre løftet om at regjeringa skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030.

Både internasjonalt og nasjonalt vil det ble svært krevende å kunne nå målene fra Parisavtalen. Det blir spesielt vanskelig å finne en avtale om fossil energi med bakteppe i kraftkrisen som nå rammer Europa. For flere land planlegger å produsere langt mer fossilt brensel framover, ifølge en ny rapport fra FN.