En viktig rekrutterings-kampanje

En viktig effekt av en slik kampanje er at man kan skape større respekt for yrkesfag.

Meninger

Norge rekrutterer for få fagarbeidere. En samlet transportbransje er for tida på vegen med den landsdekkende rekrutteringskampanjen «Følg drømmen – ikke strømmen». Målet er å rekruttere flere yrkessjåfører, og spre kunnskap om sjåføryrket. En fersk undersøkelse viser at Norge har behov for 2500 sjåfører årlig fram til 2030.

Tirsdag var Lastebileierforbundet, NHO Transport og opplæringskontoret for transportbransjen på besøk på Romsdal videregående skole i Molde. Invitert var også tiendeklassinger fra hele Romsdal. Elevene som nå står foran store skolevalg, fikk prøve seg som vogntogsjåfører i en avansert simulator. Det var også muligheter for å kvalifisere seg i NM i kjettingskift. Dette var et bra, aktiviseree opplegg som skaper interesse og sprer kunnskap, definitivt noe andre bransjer kan lære av.

Denne typen rekrutteringskampanjer er viktige av flere årsaker. For det første er det en arena for å møte ungdom som har interesse for yrket. Samtidig kan et slikt løp være med på å skape forståelse for hvordan arbeidsdagen som yrkessjåfør er. De fleste yrker har noen fordommer knyttet til seg. Slik er det også i transportbransjen. Gjennom en brei informasjonskampanje kan man opplyse om yrket og imøtekomme fordommene. Samtidig understreker man hva slags forventninger som ligger til bransjens aktører. Kampanjen forplikter også dem.

Ungdom ønsker å følge egne drømmer. Samtidig er det naturlig at de er opptatt av hva omgivelsene mener. Derfor er det spennende at lastebilbransjen sammen med skolene tenker så bredt, og at de involverer et så stort antall elever. En viktig effekt av en slik kampanje er at man kan bidra til å skape større respekt for yrkesvalg. Det vil være viktig i et arbeidsmarked som trenger gode fagarbeidere. I stede for å snakke ned fagarbeiderne, må vi heie på dem som velger det, sa tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner i 2018. Den oppfordringen gjelder fortsatt.