Ulykkeskryss må få rundkjøring raskt

Meninger

Seks trafikkuhell har skjedd i løpet av et drøyt halvt år i Malmefjorden der krysset fra fylkesveg 64 går inn til Holamyra Næringspark og et boligområde. Seinest torsdag 14. oktober var tre biler involvert i en kollisjon i dette vegkrysset. Vegkrysset på Holamyra har lenge vært et ulykkesbelasta punkt, uten at vegeieren som er Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort annet enn å forklare at det dessverre ennå ikke er penger til å sikre krysset med ei ny rundkjøring.

Ny ulykke på Holamyra i Malmefjorden Flere alvorlige trafikkulykker på kort tid i Malmefjorden: – Vi erkjenner at det er et problem her Bare i løpet av det siste halve året har det vært flere alvorlige trafikkulykker langs fylkesveg 64 i Malmefjorden. – Det går inn på meg, sier fylkesvegsjefen.

Biltrafikken som passerer gjennom krysset, teller nå rundt 7.000 kjøretøy i døgnet. Det gjør denne strekninga langs fylkesveg 64 til en av de mest trafikkerte. Trafikktettheten er dobbelt så høg som på andre deler av fylkesveg 64, eksempelvis Åfarnes-Åndalsnes. Det trafikkfarlige krysset er på ingen måte ukjent for vegmyndighetene. Allerede i 2013, da Holamyra næringspark var i startfasen, kommenterte Statens vegvesen trafikksikkerheten. Hustadvika kommune har i flere år presset på og argumentert for å få et mer trafikksikkert kryss på Holamyra. Det handler også om å kunne bygge ut området i Malmefjorden. Kommunen har på eget initiativ satt i gang å lage reguleringsplan for ny rundkjøring, og næringslivet har tilbudt seg å bli med på et spleiselag. Fra vegeieren har det ikke vært mye oppløftende å melde.

Det er fylkespolitikerne som bestemmer hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal iverksettes. Hvert år har politikerne en pott penger som fordeles på tiltak som skal gjøre det sikrere å ferdes på vegene, og sørge for god trafikkavvikling. Når det går år etter år og trafikkulykker inntreffer hvert år, er det kritikkverdig at fylkespolitikerne lar det skure og gå med trafikksikkerheten på Holamyra. Hvor mange flere ulykker må skje før politikerne bevilger penger? Dette er ikke et milliardprosjekt, men en fullt overkommelig investering. Administrasjonen i fylkeskommunen viser til prioriteringslista politikerne har vedtatt og planene om nytt kryss en gang etter 2025. Historikken og alvoret med mange ulykker er argument i massevis for at fylkespolitikerne må stokke om på prioriteringslista, slik at bygging av nytt kryss på Holamyra i 2022. Det hviler et tungt ansvar på fylkeskommunen for å sikre vegen.