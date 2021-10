Mange fordeler for elbilene fortsatt

Norge er et foregangsland for å flytte biltrafikken bort fra fossil energi.

Meninger

Møre og Romsdal har skutt fart i overgangen. I september var ni av ti nye personbiler kjøpt av private her i fylket elektrisk. Samtidig faller salget av bensin- og dieselbiler som en stein. I september utgjorde nye dieselbiler bare 1,4 prosent i Romsdal. Rene bensinbiler hadde knapt to prosent av markedet i Romsdal sist måned.

I statsbudsjettet fra den avtroppende regjeringa blir det foreslått at man skal betale en omregistreringsavgift på 6.681 kroner for elbiler kjøpt mellom 2019 og 2022. For eldre elbiler blir regninga 4.034 kroner. Samtidig foreslås også en full trafikkforsikringsavgift for elbiler.

Onsdag ble det kjent at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil innføre moms på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler. – Dette gjøres for å sørge for en rettferdig klimapolitikk, skriver den nye regjeringa i sin erklæring. Det betyr at du fra neste år må betale vanlig merverdiavgift på 25 prosent av den delen av kjøpsprisen som overgår 600.000 kroner.

I dag er det ikke moms på nye elbiler, uansett pris. Men de ulike avgiftsfritakene på elbil har vært et politisk stridsspørsmål de siste åra. Privatbilistene har villig latt seg styre av ulike målsettinger, enten det har vært å flytte over til diesel eller som nå, over til elektrisk.

Norge er et foregangsland for å flytte biltrafikken bort fra fossil energi. Men det har sjølsagt ikke manglet på sterke meninger om de ulike fordelene de som kjører elektrisk har. Temperaturen har tidvis vært høg, og saklighetsnivå tilsvarende lavt. For bil-debatt i Norge har både islett av klimaspørsmål, sentralisering og økte forskjeller, bare for å nevne noe.

Men tross stridighetene har altså flere og flere valgt å kjøpe elektrisk. At det er lønnsomt er utvilsomt. Derfor er det bred enighet om at de dyreste elbilene ikke lengre skal få momsfritak. Likevel har elbilkjøpere fortsatt mange fordeler som fossil-kjørere må se langt etter. At så mange nå kjøper elbil forteller at politikken virker og at vi tåler noe mer avgiftsbelastning.