Nå er det vanlige fergereisende sin tur!

Meninger

Politikk måles på resultater. I åtte år har Høyre og Frp styrt samferdselspolitikken i Norge. I samme periode har fergetakstene økt og økt. Aller mest har prisene steget på riksveisambandene, der Frp hadde direkte ansvar med samferdselsministeren i seks av åtte år.



Etter hvert nådde prisene slike nivåer at de truet hverdagen til vanlige arbeidsfolk rundt om i hele kyst-Norge. Medier har dokumentert at helt vanlige familier har vært nødt til å betale over 50.000 kroner i året i fergebilletter. Og da måtte de holde både bilen og dieselen i tillegg. Noe måtte skje.



Arbeiderpartiet sørget for at noe skjedde. I februar gikk en samla programkomité ut med støtte til kravet om halverte fergetakster. I april vedtok slo Arbeiderpartiets landsmøte enstemmig fast kravet om halverte fergetakster. Flere partier kastet seg på. Til slutt måtte til og med Frp ta avstand fra egen politikk.



Nå blir kravet norsk politikk. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blitt enige om å gjennomføre halveringa på alle samband. I tillegg blir fergene gratis på de minste fergesambandene og for øysamfunn uten fastlandsforbindelse.

Det betyr noe for folk hvem som styrer. Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil folk og næringsliv spare mange hundre millioner kroner på fergebilletten. Hvert år.



For nå er det vanlige folk sin tur!



Per Vidar Kjølmoen

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

----------------------------------------





Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal