Reiselivet trenger flere folk

Meninger

En ny statistikk fra NHO viser at åtte av ti bedrifter innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet oppgir at de mangler kvalifisert arbeidskraft. Gjennom flere år har hotell og restaurantbransjen i Norge gjort seg avhengig av at mennesker fra andre europeiske land kommer til Norge for å jobbe. Situasjonen kan beskrives som en fagarbeiderkrise. Spesielt er det mangler på folk på kjøkkenet. Situasjonen har blitt mer krevende etter pandemien.

Situasjonen skaper bekymring for en bransje som ivrer etter å komme i gang etter flere måneder med redusert aktivitet. Utfordringen er at mangelen på arbeidskraft gjør at de ikke kan kjøre for full maskin. Konsekvensen blir redusert aktivitet. Ifølge en undersøkelse fra NHO reiseliv ble resultatet at tre av ti bedrifter måtte iverksette reduksjoner i åpningstid. En av fem bedriftsledere oppga i den samme undersøkelsen at de måtte holde stengt.

Under pandemien har arbeidsmarkedet endret seg. Her er det viktig å huske på at det er en stor bransje man snakker om. Før pandemien hadde næringa 170 000 ansatte. Reiselivet tror at flere av deres ansatte har flyttet seg over til den delen av varehandelen som har hatt gode vilkår. Samtidig kan det se ut til at reiselivsjobb i Norge har falt litt i attraktivitet i andre europeiske land. Det er grunn til å spørre om en næring i for stor grad har basert seg på å importere arbeidskraft.

Den største utfordringen er likevel mangelen på fagarbeidere. Norge utdanner for få kokker og servitører, og arbeidslivet som møter de som tar utdanningen er slik at de ikke varer. Skal man nå målene om 25 prosent økning i arbeidsplasser i reiselivet må man jobbe målrettet med rekrutteringa. Norge har i utgangspunktet et godt reiselivsprodukt, og norsk mat er en av kvalitetene som kan trekkes fram. Bransjen må synliggjøre de mulighetene dette kan gi unge mennesker.