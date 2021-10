Ingen tid å miste for Hustadvika-elevene

Meninger

Elevene i skolene i Hustadvika kommune er like smarte, like kreative og like humørfylte som elevene i resten av fylket. Det rimer ikke at resultatene fra nasjonale prøver i norsk, matematikk og engelsk viser at flere elever ligger på laveste mestringsnivå sammenliknet med gjennomsnittet i Møre og Romsdal og landet som helhet. Med så oppsiktsvekkende svake resultat må kommunen som skoleeier ta tilstanden på største alvor. Politikerne må ta inn over seg at kommunen ikke har klart å gjøre nok for elevene i grunnskolen.

Tilstandsrapporten om skolen i Hustadvika forteller at det ved enkelte skoler mangler lærere med fagkompetanse. Skolene har heller ikke nok lærere til å oppfylle kravet om minimumsbemanning – det som kalles lærernormen, og som sier hvor mange elever hver lærer kan ha. Elever i 7. klasse har svart på spørsmål om mobbing forekommer. Svarene avdekker at det fortsatt er et mobbeproblem i skolen. Det hjelper ikke at flertallet av elever trives og har en trygg skolehverdag, når noen føler seg trygg og er redd for hva som kan skje med dem.

Ordfører Tove Henøen har nok rett i at en årelang tautrekking om skolestruktur har vært en belastning for elever, foreldre og ansatte som kan bli berørt. Ordføreren er også befriende klar på at det er nulltoleranse for mobbing i skolen.

Hustadvika kommune har en stor jobb foran seg for å løfte læringa i skolen. Helt grunnleggende for å skape et godt læringsmiljø er at elevene føler tilhørighet til skolen, opplever trygghet og derigjennom trivsel. De som er best egnet til å gi elevene den trygge, positive skolehverdagen, er lærere med utdanning og kompetanse på å se den enkelte eleven.

Den skolepolitiske grunnmuren kan bygges sterk ved at skolene får økonomi til å ansette nok lærere og fagutdanna lærere. I Hustadvika er det ikke tid for lokalpolitikerne til å skylle på hverandre eller å finne unnskyldninger, men å stå sammen for et felles løft for skolen. Det er elevenes trivsel, læring og mestring som er det viktigste, i dag og for framtida.