– Jacobsens påstander er skivebom

Meninger

Det er ikke alltid like enkelt å følge ressonnementene til SV-politiker Bjørn Jacobsen. Enklere blir det ikke da han uttalte seg om realiseringen om Ferjefri E 39 Ålesund -Molde, og koblet det mot tidligere kommunesammenslåing.

Han ba spesifikt om at jeg som tidligere ordfører i Aukra måtte svare, med henvisning til at «gjerrige Aukra» ikke ville slå seg sammen med Midsund.

Dersom Jacobsen forholder seg til fakta, noe han dessverre sjelden gjør, var det Midsund som besluttet å slå seg sammen med Molde- og ikke Aukra som sa nei til Midsund. Samtidig stemte vel SV for samarbeidsavtalen mellom Molde og Midsund, der partene som kjent forpliktet seg til å arbeide for fastlandssamband?

Når det gjelder «gjerrige Aukra» er jeg som tidligere ordfører, stolt over at Aukra kommune så langt har tilført GassROR interkommunale selskap, hundredevis av millioner kroner til felles regionutvikling til glede og nytte for alle Romsdalskommunene. «Gjerrige Aukra« har også avsatt nærmere en milliard kroner til realisering av Kjerringsundsambandet, som skal binde sammen Gossen og Otrøya - en utgift som Møre og Romsdal fylkeskommune ellers måtte ha tatt.

Det er vanskelig å forstå hvordan en sammenslåing mellom Aukra og Midsund skulle gi øyfolket på Romsdalskysten fastlandsforbindelse, og ville fylkeskommunen kunne betale for dette dersom Midsund var en felles kommune med Aukra, men ikke når Midsund valgte Molde?

Fergefri E39 har som hovedmål å bygge større bo- og arbeidsmarkedsregioner, det er selvfølgelig også gjeldene for E 39 Ålesund- Molde, og Møreaksen skal som kjent bygges etter den traseen som er vedtatt av Stortinget. Steinmassene fra Romsdalsfjordtunnelen muliggjør realisering av Kjerringsundsambandet. At « gjerrige Aukra» bidrar med å finansiere denne strekningen, vil uten tvil være til stor glede og nytte for Øyriket i Romsdal, og for alle andre brukere.

Bernhard Riksfjord

