Takk til de 647 i Molde som stemte på oss

Vi i Venstre vil takke ekstra de 647 i Molde som stemte på oss. Venstre gjorde et godt valg nasjonalt og gikk fram 0,2% selv etter regjeringsslitasje.

Vi gjorde også et bra valg her i Molde og gikk fram 0,7% siden sist valg. Vårt ønske var å få Lena Landsverk Sande inn som utjevningsmandat. Det gikk dessverre ikke. Utjevningsmandat handler om matematikk, og en stor porsjon flaks. Dessverre var det ikke vi som hadde vinnerloddet i Møre og Romsdal denne gangen.

Nå kommer det ei ny regjering. Det betyr at vi i Molde Venstre ikke lenger kan ringe, maile eller få besøk av regjeringsmedlemmer her lokalt.

Utfordringen går til de som nå skal sitte med makta. Vi har hatt besøk av alle ministrene, noen har vært her flere ganger. Vi har hatt besøk av generalsekretær og flere sentrale politikere. En spesiell takk til Carl Erik Grimstad som har fulgt oss tett, og spesielt fulgt opp nasjonalt dokumentasjonssenter for jazz, og som sørget for å få inn det som merknad på statsbudsjettet. Takk til Solveig Schytz som ikke har glemt at hun er Moldejente selv om hun har representert Akershus på stortinget.

Dette er viktig. Skal sentrale politikere ta gode avgjørelser om saker i hele landet, trenger de å komme ut, for å se og høre og bli kjent med landet.

Vi i Molde Venstre vil fortsette med å få våre sentrale folk i tale og på besøk. Nå ikke som regjeringsmedlemmer og som del av det politiske flertall, men som dyktige politikere på Stortinget. Det håper vi også de andre partiene legger opp til og ikke bare de siste par månedene før neste valg.

Frank Stenløs, gruppeleder Molde Venstre

