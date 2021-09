Derfor er det for tidlig å feire ennå

Meninger

Norge skal forhåpentligvis snart gjenåpnes tilnærmet slik det var før 12. mars 2020. Men det er for tidlig å feire at pandemien er over i Norge. En veldig stor del av befolkningen er vaksinert og bedre beskyttet. Men viruset sørger fortsatt for at mennesker blir sjuke, innlagt og i verste fall dør. Fortsatt er det noen som må leve med langvarige plager på grunn av korona.

Som vi har sett i Molde denne uka, blir også fullvaksinerte så hardt rammet at de må innlegges på sjukehus. I Oslo ble ni ansatte, leger og sjukepleiere ved Oslo universitetssykehus (OUS) smittet sjøl om de var fullvaksinerte.

Frykten for nye virusvarianter eller utbrudd blant uvaksinerte er reell og berettiget. Fortsatt er det mange som ikke er vaksinerte i Norge, mellom 300.000 og 400.000 nordmenn har ikke latt seg vaksinere ennå. Flere kan ha gode grunner for det, i noen sammenhenger er det også fortsatt motstand mot å ta vaksine.

Men vi kan glede oss over at det nå er synkende smittetall, og et helsevesen som ikke er overbelastet. Fredagens pressekonferanse vil derfor trolig handle om en gjenåpning av Norge fram mot en normal tilværelse slik det var før mars 2020.

Dessverre er det langt fram til at resten av verden kan erklære at pandemien går mot slutten og at gjenåpningen kan begynne. De fattigste landene og de fattigste menneskene i verden lider nå under virusets herjinger. – Samtidig som vi i Norge sikter mot at 9 av 10 voksne skal være fullvaksinerte allerede i høst, må afrikanske ledere innse at de ikke klarer målet om at 1 av 10 av de mest sårbare skal vaksineres innen slutten av september. En brutal sannhet som burde bekymre oss alle, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til Dagbladet.

Det handler ikke bare om å hjelpe de som er mindre heldige enn oss. Deter hjelp til selvhjelp at vaksiner nå i rekordtempo kommer fram til de fattigste. For når viruset får herje fritt, er faren for nye mutasjoner en konstant trussel som ikke skiller mellom fattig og rik.