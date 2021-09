Frykt for kald vinter og tom lommebok

Meninger

De fleste økonomer tror at Norges Bank vil heve renta torsdag, og trolig varsle at rentenivået på sikt skal normalisere seg, etter en lang periode med rekordlave tall. Det er i tilfelle ikke uventet og har vært varslet i god tid.

Norsk økonomi er generelt på bedringens veg i det som forhåpentligvis er starten på slutten av pandemien. Men det er mye usikkerhet. Flere økonomer uttrykker skepsis mot økt rentebane. Fortsatt preges både Europa og stort sett resten av verden av rekordlave renter.

For norske husholdninger kan det bli en kald vinter både bokstavelig og i overført betydning. Alle som har store lån vil raskt merke at flere rentehevinger kan bli betydelig større låneutgifter.

Da hjelper det ikke på at strømprisene kan bli rekordhøge i vinter. Allerede i august var strømprisene mange steder i Norge sjokkartet mye høgere enn vi har vært vant til det siste året. Og det varsles ytterligere økning i strømprisene utover vinteren. I forrige uke var snittprisen i prisområdet Oslo 113 øre per kilowattime. På samme tid i fjor lå prisen på 12,5 øre. Det er nesten slik at en kan bli glad når meteorologene spår mye nedbør framover. Helst bør det komme før vinteren setter inn. For mange magasin er langt unna en normal fyllingsgrad.

Som om ikke det var nok har vi i hele året hatt høge priser på bensin. For et år siden lå det mellom 14–15 kroner literen for bensin, nå må vi betale mellom 18–19 kroner. Ikke noe tyder på at det vil bli billigere. Når vi går over fra fossilt drivstoff til elbil vil også det trolig være med å øke strømprisene ytterligere.

Mange økonomer frykter at vi skal se tilsvarende prisvekst på mange andre nødvendige varer i tida framover. I sum kan vi få en vond dobbel- og trippeleffekt for mange husholdninger. Det vil helt sikkert lønne seg å følge med strømforbruket, sjekke hvilken bank som gir deg best rente og være mer bevisste forbrukere i tida som kommer.