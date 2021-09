Gjenåpning mens vi venter på dose tre?

Meninger

Fredag har helseminister Bent Høie kalt inn til pressekonferanse. Dagen før ble det spekulert i at han ville gi beskjed om en full gjenåpning av Norge. Men både Høie sjøl og helsedirektoratet sa at det ikke var riktig. Vi kan godt skjønne at det er vanskelig å vurdere hva som er det beste akkurat nå. Etter sommeren har Norge hatt en kraftig vekst i koronasmitte, spredt over hele landet. Både små og store steder har de siste ukene opplevd mest smitte gjennom hele pandemien.

Samtidig er over fire millioner nordmenn vaksinert og 3,5 millioner av oss har fått to doser med koronavaksine. Det er brei enighet blant fagfolk om at vi derfor har tålt mer smitte og fått færre alvorlig sjuke med innleggelse. De siste fem dagene har det virket som smittetoppen er passert og at det er nedgang i antall som blir smittet.

Vi har også kunnet høste erfaringer fra mange andre land. Israel som tidlig på året var godt i gang med å få vaksinert hele sin befolkning, opplevde likevel en fjerde smittebølge i sommer og velger derfor å tilby befolkningen en tredje dose. Danmark gjenåpnet tross økt smitte, men har likevel færre alvorlig sjuke så langt og mener at effekten av vaksinen gjør det mulig. Det samme skjer i Storbritannia. Tyskland har allerede begynt å forberede befolkningen på at de skal vaksineres for tredje gang.

Fortsatt er det store smitteutbrudd mange steder i verden. I Europa er det Bulgaria som er hardest rammet. Her har bare 20 prosent av befolkningen latt seg vaksinere, mot 70 prosent i resten av Europa. Resultatet er at landet topper statistikken over dødsfall på grunn av viruset. Det er derfor ingen tvil, koronavaksine er vegen ut av pandemien. Sverige gjør nå som Norge og tilbyr vaksine til alle over 12 år. I Molde startet vaksineringen av 12–16 åringer denne uka.

Det er vanskelig å vite i forkant om når det er riktig med en full gjenåpning av Norge. Men vi vet i hvert fall at en befolkning som i så stor grad har tatt dugnaden med å la seg vaksinere, gir godt håp om gjenopprette en normal situasjon igjen.