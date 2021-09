Takk for uredde og modige debatter

Meninger

Denne helga avsluttes en av de viktigste festivalene i landet; Bjørnsonfestivalen. Årets festival har truffet blink med et program som på en uredd måte har dukket ned i samfunnsdebatten. Temaene berører oss alle i hverdagen: Hva er greit å mene når vi skriver på nettet? Hva er ikke greit å skrive? Hatefulle ytringer fra nett-troll skremmer folk fra å delta i den offentlige debatten. Festivalen har også rettet oppmerksomheten mot medienes makt og det uunngåelige spørsmålet: Er mediene med på å bygge opp under motsetningene i samfunnsdebatten, og heier fram en økende polarisering?

En rekke foredrag og debatter sirkler rundt temaet ytringsfrihet. Helt i Bjørnstjerne Bjørnsons ånd har årets festivalprogram spunnet rundt ytringsfriheten som tema. Vi har blitt invitert til å stoppe opp og reflektere over de mange aspektene av ytringsfriheten. Hvor viktig er det i et demokratisk at alle får anledning til å si meningene sine?

En annen side ved den samfunnskritiske debatten handler om konspirasjonsteorier. Hvor farlig kan det bli når bruddstykker av en sannhet males til et bilde der budskapet er mistillit til den offisielle sannheten? Hele verden kunne i januar i år følge på direktesendt fjernsyn da kongressbygningen i USA ble stormet, mye basert på en konspirasjonsteori om det demokratiske partiet og et hemmelig nettverk av overgripere mot barn. Ytringsfriheten settes også på prøve når karikaturtegninger og satiriske kommentarer publiseres. Humor er et mektig virkemiddel i samfunnsdebatten.

Bjørnsonfestivalens valg av tema for årets festival treffer også godt i forhold til valgkampen. Folk skal føle trygghet for at de kan ha meninger og delta i samfunnsdebatten med en sunn meningsbrytning, uten å risikere å bli møtt med hets og hatefulle kommentarer. Bjørnsonfestivalen har tatt oppgaven som folkeopplyser og ytringsarena på alvor, og vært modig med å invitere til debatt om krevende temaer. Arrangørene og deltakerne fortjener å høre at vi er heldig som har en slik festival i nærområdet vårt.