Dette gjør valget enda mer usikkert

Meninger

Det er lenge siden vi har hatt så stor spenning rundt valgresultatet og hvem som skal styre landet de neste åra. Mye er usikkert knappe fem døgn før valgkvelden.

Vil vi få en ikke-borgerlig regjering etter åtte år med statsminister Erna Solbergs regjeringer? Hvilke partier skal i tilfelle utgjøre en ikke-borgerlig regjering? Vil noen av våre tradisjonsrike partier nå havne under sperregrensa? Kan regjeringa levere en sluttspurt som likevel gir fortsatt borgerlig styre? Det er bare noen få av en lang rekke spørsmål vi ikke har svar på før tidligst etter mandag 13. september.

Men årets valg kan også ha blitt påvirket av noe helt nytt. I kraft av seg sjøl kan pandemien påvirke årets valg. Samtidig har faren for smitte gjort at langt flere har forhåndsstemt.

Sjøl om forhåndsstemming har vært en trend over lengre tid, settes det nå både nasjonalt og lokalt nye rekorder. Nesten 1, 1 millioner nordmenn har allerede stemt. Det totale antallet forhåndsstemmer for sist stortingsvalg var ikke så høgt. I Molde er det også slik, det er mange dager siden tallene fra fire år tilbake ble passert.

Hva det vil si for valget vet vi ikke. Men at det kan påvirke resultatet er valgforskerne enige om. Tradisjonelt var det borgerlige velgere som ofte utgjorde flertallet av dem som forhåndsstemte. Slik har det ikke vært i nyere tid. Partier som MDG, Rødt, SV og Venstre har gjort det bedre blant forhåndsstemmerne enn hos dem som stemmer på valgdagen.

Er den høge andelen forhåndsstemmer et signal om større valgdeltakelse totalt? Slik er det ofte, og ekstra tydelig så vi det ved siste presidentvalg i USA.

Det er også verdt å merke seg at forhåndsstemmene reflekterer situasjonen på et litt tidligere tidspunkt. Partier som derfor føler at det ble mye motbakke i slutten av valgkampen, kan ha håp om at mange hadde stemt på dem før ting ble vanskeligere.