Finnes det noe mer inngripende i folks hverdag enn å ødelegge livsgrunnlaget vårt?

Meninger

Det er en surrealistisk følelse å stadig bli beskyldt for å ville bestemme over folks hverdag. At MDG sin politikk er for inngripende. Når ble det en privatsak å ødelegge lufta, matfatet og framtida for folk?

Et godt stykke ut på 90-tallet var det fremdeles greit å røyke innendørs, gjerne ved middagsbordet, sammen med ungene. Hvem ville drømme om noe slikt nå? Vel, Frp, Sp, Ap og Høyre ikke bare drømmer om det. De gjør det, hver eneste dag, når de påstår at hver og en av oss ikke trenger å faktisk gjøre noe med klima- og naturkrisa. For å si noe sånt er moralistisk, sier de. Betyr det at disse partiene ikke bryr seg om hva som er rett og galt, at de mener at politikk ikke har noe med moral å gjøre?

Kjøtt er jo ikke en privatsak. Å fly er ikke en privatsak. Å helle gift i naboens drikkevann er ikke en privatsak. Å støtte et diktatur i bytte for laksekroner er ikke en privatsak. Å føre en politikk som ødelegger jorda for oss som bor her nå og for barna våre, er ikke en privatsak. Det er tvert imot dypt inngripende handlinger - noen personlige, andre storpolitiske - som har direkte konsekvenser for alle oss andre.

Politikk er å bygge sivilisasjon - for enkeltmennesket, for fellesskapet, for de som kommer etter oss. Det må bli enklere å leve miljøvennlig, og dyrere å forurense. Og hver og en av oss har et valg. Årets valg er det viktigste i vår levetid. Jeg håper du vil bruke stemmeretten.

Carl Johansen, førstekandidat for MDG

