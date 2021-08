Romsdalsaksen: Tillitsbrudd av Statens Vegvesen

Meninger

Avsløringene gjennom Tidens Krav om Vegvesen region Midt (SVVM) sin håndtering av den såkalla «utredningen» av Romsdalsaksen er graverende lesing. Like graverende er manglende reaksjon fra leder i samferdselskomiteen Helge Orten og samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Skal veietaten som er direkte underlagt disse lederne i det Norske samfunn, få lov å manipulere underlag for politisk behandling for at de skal få gjennom dårlige løsninger. Dårlige løsninger som er jobbet frem gjennom bakrommene av nettopp Helge Orten, som uttaler i Romsdals Budstikke: «Jeg antar Statens vegvesen relativt raskt kan regne ut hva en tunnel under Veøya ville kostet. Men utredningen vil ikke forsinke noe som helst rundt Møreaksen».

Nok et eksempel på Orten sin motstand for en ærlig og uhildet utredning av fergefri kryssing av Romsdalsfjorden.

Det er ikke manglende regnestykker av SVVM saken her gjelder. Det er manglende tillit til SVVM og leder i samferdselskomiteen på Stortinget. Avsløringene gjennom Tidens Krav er bare toppen av isfjellet, og bekrefter behovet for en uhildet utredning.

SVVM har i følge Tidens Krav og andre kilder:

– Ikke svart på oppdrag fra minister om å legge frem rimeligere løsninger

– Har plusset på kostnader for Romsdalsaksen for å gjøre den uspiselig

– Har som etat jobbet politisk i samrøre med politikere

– Har lagt frem uoverkommelige kostnader for utredning av Romsdalsaksen overfor fylkestinget.

– Går inn for ekstreme tunnelløsninger og rundkjøringer gjennom tettbebyggelse - stikk i strid med føringer for nasjonale stamveier

– Følger ikke opp nasjonale miljøkrav og prioritering av myke trafikanter

– Skrev bort Sekkfast i konseptvalgsutredningen (KVU) – utelot utredning

– Holdt Eksportvegen E136 og Rauma kommune utenfor samfunnsnytte og bo-/arbeidsmarkeds analyser

– Opererer med lite troverdige og lite transparente trafikkanalyser – Påpekt av KS1

Romsdalsaksen stiller gladelig opp og bidrar til alle aktuelle alternativ for fergefri kryssing av Romsdalsfjorden gjennomgås grundig av nøytrale aktører med legitimitet.

Oversjøisk panorama med arm over til Åfarnes er Romsdalsaksen sitt soleklare førstevalg. En grundig og rettferdig kostnadsundersøkelse og tilhørende utredning er overmoden – og må gjennomføres for at det skal bli fred i vårt ellers naturskjønne fylke.

Prosjektet Fergefri E39 gjelder hele strekninga Ålesund – Molde, og langs strekninga Breivika – Ørskogfjellet ligger de største utfordringene når det gjelder trafikkmengde, ulykker og fremkommelighet. Også her har SVVM svikta. Planarbeidet er bare så vidt starta opp fordi de har brukt alle ressursene på en utdatert og lite ønska Møreakse.

Her må innsatsen økes slik at arbeidene kan komme i gang.

Jørn Inge Løvik, daglig leder i Romsdalsaksen AS

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal