﻿Hvem holdt i rattet da Vegvesenet kjørte feil?

Noen ganger overgår virkeligheten fantasien. Avsløringen av Statens Vegvesen Midt sin arbeidsmetodikk, fravær av profesjonalitet, integritet og etikk, er ikke bare skremmende - men viser en bedriftskultur som er pill råtten.

Vi nekter å tro at det som har skjedd i arbeidet med Møreaksen, er representativt for hele organisasjonen og alle ansatte, men en slik avsløring stigmatiserer fort hele SVV og alle ansatte hvis ikke ledelsen rydder opp. Fort!

TK: - Avviste å utrede antatt billigere versjon av Romsdalsaksen TK skriver at Statens Vegvesen avviste å utrede antatt billigere versjon av Romsdalsaksen. Avisa hevder også at moldeordfører Torgeir Dahl deltok på møte med utrederne om fordyrende alternativ - dette blir avvist av Torgeir Dahl.

Det er nå vel kjent hvordan SVV Midt bevisst undergravde det oppdraget de fikk fra departementet i 2019. Selv når ekspertne i SVV Vest konkret påpekte det som var den åpenbare billigste kryssingen av Romsdalsfjorden, ville ikke SVV Midt at dette skulle vurderes. Stikk i strid med deres oppdrag - og selve samfunnsoppdraget til SVV generelt!

Men dette er kanskje ikke det verste!

Statens vegvesen avviser kritikken for å ha latt være å utrede E39 under Veøya - Tunnel under Veøya ble vurdert, regjeringen valgte annen løsning ​En løsning med å bygge ny E39 langs traseen for Romsdalsaksen, med tunnel under den freda øya Veøya, ble vurdert av Statens vegvesen, sier Kjetil Strand i divisjon for transport og samfunn. - Løsningen var billigst, men regjeringen valgte Møreaksen, sier Strand

E-postene som Tidens Krav har gravd frem, vise hvordan kontroversielle SVVMidt ønsket at det nøytrale SVV Vest skulle utad fremstå som utrederen - selv om Vest knapt kjente saken! Hensikten var å renvaske og skape legitimitet for Midt - men var altså ren manipulering. At en leder i Vest faktisk likevel var villig til å spille marjonettens rolle, er sjokkerende.

Hvordan er det mulig at SVV kan ha en slik ukultur, der åpenbart alle krav til korrekt saksbehandling legges til side? Hvem er de råtne eggene? Aksepterer virkelig toppledelsen i SVV dette? Og hva med det politiske ansvaret? Samferdselsminister Hareide utgår selv fra KrF - et parti som ønsker å fremstå som et verdi- parti? Ingen bjeller ringer - til nå - heller hos ham. Hvorfor griper han ikke inn? Forstår han ikke at denne saken rammer mange uskyldige ansatte i SVV - og tilliten til hele organisasjonen?

Tovan: – Strand er selve politikeren i Statens vegvesen – Viser det seg at en tunnel under Veøya både gir billigere løsning for å krysse Romsdalsfjorden langs Romsdalsaksen, samtidig som man unngår verneproblematikken, forandres bildet helt, sier Terje Tovan i aksjonsgruppa Møre Uten Møreaksen.

I e-postene kommer det frem at en engasjert person nevnt bare Torgeir har deltatt aktivt i prosessene. Ingen etternavn. Ingen tittel. Ingen mailadresse. Men like fullt med så mye makt at han legger premissene for utredningsarbeidet. Det finnes ifølge Moldes ordfører Torgeir Dahl mange «torgeirer» - og ifølge hans møtebok(!) hadde han ikke et møte og kan heller ikke «erindre» å ha hatt et slikt møte.

LESERINNLEGG Romsdalsaksen: Tillitsbrudd av Statens Vegvesen Oversjøisk panorama med arm over til Åfarnes er Romsdalsaksen sitt soleklare førstevalg. En grundig og rettferdig kostnadsundersøkelse og tilhørende utredning er overmoden – og må gjennomføres for at det skal bli fred i vårt ellers naturskjønne fylke.

Så hvem er denne Torgeir som åpenbart har hånda på rattet og styrer SVV rett ut for veien? Noen vet og må kunne gi svaret. Dette må interessere både Høyres statsminister Erna Solberg, fagkomiteene leder Helge Orten fra Høyre, ledelsen i SVV og ikke minst Fylkesutvalget i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Eller aksepterer partier som Arbeiderpartiet , SV, KrF, FrP, SP, MDG og Venstre denne situasjonen?

Det er deres plikt å vite hvem som sitter bak rattet når de selv er passasjerer! For vi vil vel ikke ha parti som er likegyldige?

Terje Heggem, Molde

