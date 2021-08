Imponerende mobilisering da hurtigruta sendte «mayday»

Meninger

Dramaet utenfor Bud tirsdag kveld endte heldigvis på best mulig vis. Uten personskader, og hurtigruteskipet «Kong Harald» kunne gå for egen maskin til trygg havn i Molde.

Nå skal årsaka til at skipet fikk motortrøbbel og kom i drift undersøkes, og forhåpentligvis kan alle fakta komme fram. Statens havarikommisjon har satt i gang sin forundersøkelse.

Hva som var den hele og fulle årsaka er for tidlig å slå fast, men allerede nå kan det konkluderes med at en imponerende mobilisering ble iverksatt etter at hurtigruteskipet sendte ut «mayday» om at de var i trøbbel.

Allerede onsdag morgen berømmet Sjøfartsdirektoratet innsatsen og beredskapen som ble satt i gang da skipet fikk motorstans utenfor Bud. – Det er viktig å få klarhet i hva som har skjedd. Samtidig vil vi gi ros til både kaptein og mannskap om bord, til Hovedredningssentralen som koordinerte redningsaksjonen, og til alle som deltok. Dette viser at vi har gode krefter som stiller opp når en kritisk situasjon oppstår, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Vi var mange som tirsdag kveld ble påminnet den dramatiske redningsaksjonen for cruiseskipet Viking Sky 23. mars 2019. Et stort skip med mange passasjerer som får trøbbel og driver ukontrollert på et av Norges farligste havstykker – i elendig vær – er en marerittsituasjon. Men også den gangen gikk det bra. En enorm og heltemodig innsats, både fra profesjonelle og frivillige, vakte oppsikt over hele verden. I de mest dramatiske timene tirsdag kveld var det tydelig at erfaringene fra Viking Sky-aksjonen har skapt resultat. Tross de dramatiske meldingene, virket det på oss som iverksetting av redningsarbeidet var, etter det vi kunne se, preget av imponerende ro.

Vi har lange tradisjoner for samspill mellom profesjonelle redningsaktører og frivillige i vårt område, både i fjellet og langs kysten. Det er en viktig del av samfunnsberedskapen. Hendelsen tirsdag kveld viser også at sentrale myndigheter må sørge for at beredskapen opprettholdes og ikke svekkes langs kysten.