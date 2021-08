Snakker lite om egen politikk

Meninger

Statsminister Erna Solberg (H) har brukt mye av valgkampen på å advare mot andre parti sine løsninger. Forrige uke trakk hun fram skolepolitikk og store samferdselsprosjekt som områder hvor hun fryktet et rødgrønt styre. I et stort intervju med VG advarte Solberg på det sterkeste mot det hun kaller «SV-skolen». Til NRK sa hun at hun frykter at de rødgrønne stanser nye vegprosjekt dersom de får makta. Hun viser til at SV og MDG ønsker å bygge mindre veg.

En del av politikken handler om å synliggjøre forskjeller. Kanskje er det også slik at media søker mot saker der det er tydelig uenighet. Samtidig er det viktig at en valgkamp bidrar til å skape en framtidstro basert på nye løsninger og ideer for landet. Punktvise opplistinger av hva man ikke liker med andre partiers politikk er greit nok. Samtidig bør politikerne være konkret på hva de sjøl ønsker å utrette, og hvordan de skal finne budsjettrammer til det.

Eksempelet som statsministeren trekkes fram på samferdsel er interessant. I Møre og Romsdal har både Høyre og Arbeiderpartiet gjort det klart at de ønsker å bygge Møreaksen. Her har begge partiene vært svært tydelige i sitt budskap om at de vil følge Nasjonal Transportplan (NTP). Samtidig er det motstand fra andre parti, både på venstre- og høgresida. SV, Rødt, MDG og Fremskrittspartiet argumenterer alle mot dette samferdselsprosjektet. Hvor langt vil Fremskrittspartiet gå for å stoppe Møreaksen dersom de får forhandlingsmakt?

I regjeringsforhandlinger er det dragkamp mellom partiene, og det blir inngått kompromiss slik at alle før gjennomslag for noen av sine hjertesaker. Dette er et spill som statsministeren kjenner godt. Meningsmålingene som har kommet de siste ukene gjør det naturlig at det snakkes mer om hva Rødt og MDG kjemper for. Det kan oppstå en situasjon hvor disse partiene får en god forhandlingsposisjon. Fortsatt tror vi at velgerne er mest interessert i å få oversikt over hvilke saker partiene sjøl vil kjempe for å få gjennomslag for.