Gode løsninger for forhåndsstemming

Meninger

Denne høsten vil bli preget av valgkamp. Selve valgdagen er mandag 13. september, men allerede denne uka ble det åpnet for forhåndsstemmer. De gode ordningene for forhåndsstemming kan være med på å skape et grunnlag for høgere valgdeltakelse. I Molde kommune er det tre valglokaler som allerede har åpnet. To av dem har åpent mandag til fredag helt fram til 10. september. I tillegg vil det bli arrangert forhåndsstemming ved kommunens institusjoner og skoler.

For mange er det knyttet høgtidelighet rundt det å avgi sin stemme, spesielt på valgdagen. Det skal man verdsette, og høg valgdeltakelse må være et mål. I år er det flere gode grunner til å forhåndsstemme. Ved siden av at det er en praktisk løsning i en travel høst vil det også bidra til å redusere noe av trykket på selve valgdagen. Fortsatt vil det være smitteverntiltak i samfunnet, og de valgansvarlige oppgir at man må regne med kø på valgdagen. Alle som har bestemt seg kan bidra til å redusere denne køa ved å avgi forhåndsstemme.

Valgdeltakelsen i Molde lå ved forrige valg på tett opptil 80 prosent. Sjøl om det er tradisjoner knyttet til valg og valgkretser, er det viktig at også organiseringen av valg følger tida. Det er derfor klokt å utvide tilbudet for forhåndstemming. Dette vil også gi et større tidsvindu for dem som trenger bistand for å komme seg til valglokale.

Allerede på åpningsdagen var det mange som delte sine stemmeøyeblikk på sosiale medier. Flere framhevet at man er heldig som bor i et demokrati som legger til rette for gode, åpne valg. Sjøl om det oppleves som sjølsagt er dette er en verdi som skal verdsettes. Det gir man best uttrykk for gjennom å bruke stemmeretten, og inneværende år er det flere gode grunner til å benytte seg av ordningene for å gjøre dette gjennom forhåndsstemme.