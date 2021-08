Meninger

OL-medaljene er for lengst delt ut og lysene slukket på idrettsarenaene i Tokyo. Noen drømmer har gått i oppfyllelse, men de fleste er knust på ulike idrettsanlegg i den japanske hovedstaden. Slik vil det alltid være når verdens største atleter møtes til den gjeveste av alle konkurranser. At noen får drømmene knust av skader er vi også vant med, og i år opplevde vi at en av dem som skulle skinne på pallen, måtte kaste inn håndkleet rett etter at turnkonkurransen hadde startet. Simone Biles taklet ikke forventningspresset og trakk seg «av hensyn til sin mentale helse».

Hun var den store favoritten, og åpenheten hennes sendte sjokkbølger gjennom OL-byen. I kjølvannet fulgte mange deltakere opp med egne erfaringer om det å takle det mentale presset som toppidretten medfører. Skal du hevde deg i toppen, er det ikke nok at det fysiske er på topp. Det fokuseres mer og mer på den mentale delen av toppidretten.

De norske håndballspillerne hadde med seg tidligere fotballdommer Tom Henning Øvrebø som mental trener under OL. Han forsker for tida på mental helse blant utøvere og trenere i Norge – en doktorgrad med undertittel: Den mørke siden av toppidrett. Her skal han gå gjennom ulike psykiske lidelser, spiseforstyrrelser, søvnproblem, gamblingproblematikk og rusbruk. Både aktive og tidligere toppidrettsutøvere og topptrenere vil være med på studien.

Det er tøft å stå fram med egne problem, men vi ser heldigvis at de aller fleste støtter godt opp om dem som velger å ta belastningen. Det har vi også gode lokale eksempler på i Molde der fotballspillere har snakket om både angst og spillavhengighet. Historiene deres er med på å fjerne tabuer og hjelpe andre som er i samme situasjon. For den mentale utfordringen er tøff å takle for langt flere utøvere enn de som har valgt å snakke åpent om det.

I dag er Tobias Svendsen tilbake på banen med suksess i Lillestrøm, og i Tokyo kom også Simone Biles tilbake til turnhallen mot slutten av konkurransene. Der fikk hun bronse – og den største tribunestøtten av dem alle. Det var godt å oppleve – ikke bare for Simone, men for alle andre som sliter med det samme.