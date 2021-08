Kommunene står foran tøffe valg

Meninger

Hustadvika kommune forbereder seg på nye runder der utgiftene må kuttes. Tall Romsdals Budstikke har sett, viser at utgiftene må ned med over 63 millioner kroner de for å få balanse mellom inntektene og utgiftene. Noen av kuttene har kommunestyret allerede besluttet, for eksempel nedleggelse av sjukeheimen på Farstad. Men det er langt fra nok.

I en kommune er utgiftene til lønn og personalkostnader den klart største posten. Det betyr at når kommuner skal spare penger er det bortimot umulig å komme unna at det må bli færre ansatte. Nedbemanning er som regel langvarige prosesser, og kan i tillegg være sårt å gå gjennom både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Hustadvika kommune er ikke alene om å ha for høye utgifter i forhold til inntektene. Rauma kommune har allerede blitt meldt inn på Robek-lista som innebærer at staten legger premissene for hva kommunen har penger til. Også Molde kommune, Vestnes kommune og Gjemnes kommune sliter med den løpende driften. I vårt område er det bare Aukra som ikke har en presse økonomi, men heller ikke Aukra kan bruke penger uhemmet.

Alderssammensetningen har endret seg de siste åra – og vil fortsette å endre seg. Barnetallet går ned i de fleste distriktskommunene. Det setter skolestrukturen under press. Antall eldre øker. Det setter helse- og omsorgstilbudet under press. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Molde og Aukra kan få merkbart flere innbyggere de neste 15 åra. For de andre kommuner blir det meget lav vekst eller nedgang i folketallet. Et annet begrep er forsørgerbrøk.

Brøken viser hvor mange innbyggere i yrkesaktiv alder det er i forhold til eldre. Sammen med Aukra og Molde ligger Hustadvika gunstig an, men forskyvingen mellom aldersgruppene går ubønnhørlig overalt.

Kommunepolitikerne blir nødt til å forholde seg til realitetene. Mange oppgaver er kommunene pliktig til å løse; eksempelvis barnehage, skole, helsetilbud, psykisk helsevern, tiltak for personer som har spesielle behov og pleie og omsorg. Staten har vært en god hjelper for kommunene under koronapandemien. Uansett hvilken regjering landet får etter valget, vil ikke pengebruken i kommunene få fritt spillerom. Kommunepolitikerne må selv ta styringen og ta de tøffe valgene som trengs for å ha en sunn økonomi.