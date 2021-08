Krever handling på flere plan

Meninger

En sommer preget med ekstrem varme, skogbranner, styrtregn og brutale flommer over hele verden har gjort mange bekymret for hva som skjer på kloden vår.

Denne uka la FNs klimapanel (IPCC) fram første del av sin nye hovedrapport. Rapporten kommer for første gang på sju år med en stor gjennomgang av klimaforskningen og hva den viser om tilstanden.

Det som kommer fram er dyster lesning. Om et skremmende framtidsscenario hvor kraftig oppvarming vil skape ekstreme værforhold og true liv og helse for store deler av jordas befolkning.

En slik rapport kan virke så skremmende at det skaper håpløshet og manglende vilje til å ta realitetene innover oss. Men det motsatte må skje. Og vi må ha tro på at det er fullt mulig å bremse og forhindre de verste hendelsene klimaendringene kan forårsake. Uansett må vi arbeide på flere plan framover.

For det første må vi lytte til hva vitenskapen sier om hva som er de viktigste grepene for å bremse utslippene umiddelbart. Det er selvfølgelig krevende, når det slett ikke alltid er like opplagt hva som monner mest. Men for politikere og beslutningstakere verden over er dette punktet helt nødvendig. For rapporten viser at sjøl med drastiske utslippskutt er det stor sjanse for at nåværende klimamål ikke kan nås.

For det andre må vi forberede oss i større grad på at ekstremvær av ulike typer vil inntreffe mye hyppigere enn tidligere. Å i størst mulig grad hindre at skogbranner, flommer og ras tar liv og truer små og store samfunn. Denne sommeren har vist oss at ekstremvær vil ramme på steder hvor man før har vært forskånet for slike dramatiske værhendelser.

Vi står midt i en pandemi som ennå ikke er over. Det er tungt å ta innover seg at vi står foran en krise som er langt mer farlig for oss. Men det er også trøst å finne i hvordan en hel verden kan samarbeide med hjelp fra vitenskapen. Der ligger håpet.