Etterlengtet festivalstemning

Meninger

Flere arrangører innen sport og kultur tester nå nye system for å kunne slippe inn flere publikummere. Denne helga ble Raumarock arrangert på Åndalsnes med forsterka koronatiltak og opptil 2000 publikummere hver dag. Tidligere i sommer ble Moldejazz arrangert med et stort program. Denne uka er det MFK sin tur til å øke kapasiteten. Inntil 5500 tilskuere kan ta plass på Aker stadion når heimelaga spiller om videre avansement i Europa.

I 2020 ble langt på veg alt avlyst eller arrangert uten publikum. Gjennom 2021 har store deler av befolkningen blitt vaksinert. Samtidig har man forsterket logistikken knyttet til testing og smittevernrutiner. Tilbakemeldingene fra dem som har vært på festival og fotballkamp er gode. Mange har saknet denne typen opplevelser. Slik sett er dette viktig både for økonomien og trivsel at flere får anledning til å kjøpe billett. Erfaringene som nå blir gjort er viktig for andre arrangører. Samspillet mellom helsemyndigheter, lokale arrangører og frivillige er helt avgjørende. I Rauma ble det i helga gjennomført hele 1800 tester.

At man nå åpner opp for flere publikummere betyr ikke at alt er som før. Som publikummer har man også et ansvar. Fortsatt er det svært viktig at man følger regler og anbefalinger. I dette ligger det også et ansvar for å orientere seg om hva som gjelder. Dette betyr også at man må planlegge mer, innhente dokumentasjon og sette av tid til å gjennomføre nødvendig testing.

Vellykka arrangement gir inspirasjon til ei næring som har hatt krevende måneder. Dette har også påvirket sysselsettingen, spesielt i kulturlivet og blant scenearbeidere. Derfor forstår vi godt gleden mange arrangører nå kjenner på. Responsen fra publikum understreker at dette er et tilbud som har vært sterkt saknet. For mange betyr dette at man igjen kan begynne å glede seg til nye konsert- og kulturopplevelser