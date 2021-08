Warholms rekordløp inspirerer oss alle

Meninger

Grytidlig på morgenen 3. august leverte friidrettsutøveren Karsten Warholm en prestasjon som har begeistret hele Norge. 25-åringen fra Ulsteinvik løp raskere enn noen annen i verden har løpt 400 meter hekk. Warholm satte verdensrekord med 45,94 sekunder i Tokyo, og ble belønnet med olympisk gullmedalje.

I dagens toppidrett har Karsten Warholms 400 meter hekkeløp vakt oppsikt over hele verden. I Norge er det mange som rangerer Warholms rekordløp som den største idrettsprestasjonen noen norsk idrettsutøver har gjort. Uansett fortjener Warholm all mulig heder og anerkjennelse.

Karsten Warholms olympiske gullmedalje og rekordløp er likevel mer enn en idrettsprestasjon. Den er et resultat av målbevisst innsats gjennom flere år, og et teamarbeid der Warholm og treneren Leif Olav Alnes fra Torvikbukt i Gjemnes har vist hva samarbeid og gjensidig tillit kan gi av resultater. Gjennom TV-programmer har vi fått et innblikk i hvordan trener og utøver oppmuntrer hverandre, skaper et positivt miljø preget av humør og trivsel, uten at det går på bekostning av ambisjonene.

OL-gullet til Karstein Warholm er også til stor inspirasjon for alle vi andre som bor og lever på Nordvestlandet. Alle jenter og gutter er minnet på at det går an å nå langt, uavhengig av om du er med i et lite idrettslag på Nordvestlandet, som Dimna idrettslag i Ulstein på Sunnmøre. Ikke alle blir olympiske vinnere, men mange kan ha enorm glede av å være i idrettens fellesskap.

I en samtale med kong Harald på TV var Karsten Warholm og kongen enige om at i valget mellom en olympisk gullmedalje og en verdensrekord, var OL-gull det gjeveste. Karsten klarte begge deler. Vi stiller oss blant gratulantene!