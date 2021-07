Tilrettelegging er viktig for å verne

I det små vil ei klopp over ei myr sørge for at resten av myra får stå uberørt.

I Norge er vi vant med å tenke at vi nesten har ubegrenset med natur rundt oss. Men slik er det ikke, det blir mindre og mindre uberørt natur i landet. Villmarka forsvinner gradvis, av mange årsaker. Vi bygger strømkabler, veger, vindmøller og hytter, der det før var mer eller mindre uberørt natur.

Både i liten og stor skala skjer utbyggingen og utnyttelsen av villmarka. Av og til kan det som i utgangspunktet skulle bare være til glede, som friluftsliv, også være med på å sette djupe spor i naturen. Vi har sett det nå under pandemien. Norgesferie og friluftsliv er mer populært enn noen gang. Men når så mange av oss skal ut på tur, synes det enda vanskeligere å få til sporløs ferdsel og bruk.

Stor bruk av populære friluftsområder setter merker som vi alle ser. Det som før var smale stier blir fort breie, nedtråkka veger i terrenget. Problemet er synlig over hele landet, og spesielt ille rundt de mest kjente naturattraksjonene.

I Lofoten, på Romsdalseggen, på Prekestolen og på Trolltunga er belastningen på naturen svært synlig, og det har tvunget fram nye løsninger. For i verste fall blir det slik at når populære områder blir «rasert» av slitasje, vil mange heller finne seg nye veger å gå og omfanget på slitasjen blir enda større.

Løsningen for å bevare er enda mer tilrettelegging. Forskning om friluftsliv viser at de aller fleste går på tur der det er godt tilrettelagt, med merka stier, trapper, bruer også videre. Vi er sosiale mennesker og bruker slike turveger sjøl om også alle andre går der.

I det små vil ei klopp over ei myr sørge for at resten av myra får stå uberørt. Det er viktig. I det store må vi snu utviklinga og få tilbake mer villmark igjen. Flere steder er naturrestaurering i gang. Tiåret vi er i, skal være FNs tiår for naturrestaurering. Målet er at 15 prosent av verdens ødelagte natur skal restaureres innen 2030.