Lekevåpen er ikke uskyldig moro

Meninger

Arrangørene av Moldejazz reagerte eksemplarisk ved å kreve slutt på salg av lekevåpen fra salgsboder i Molde. Reaksjonen kom etter at publikummere hadde varslet om våpen man ikke kunne være sikker på om var ekte eller lekekopier. Politiet hadde sist uke to aksjoner, en i Molde og en på Sunndalsøra, der personer var sett på offentlig sted med noe som kunne oppfattes som ekte våpen. Det viste seg å være etterligninger av ekte våpen.

Det er ikke lett for alle som ikke er spesielt våpenkyndig å se forskjell på et ekte våpen og et lekevåpen. På avstand kan selv et plastvåpen være vanskelig å skille fra et ekte våpen. Det er ikke snakk om vannpistoler for små barn, men etterligninger etter ordentlige pistoler, rifler og automatvåpen. Det finnes etterligninger, såkalte replica, å få kjøpt og som framstår som originalvåpen. I 2009 trådte en lov i kraft som sier at det ikke er lov å ha med seg våpen eller etterligninger av våpen eller leker som ser ut som våpen, på offentlige steder. Begrunnelsen er lett å forstå: Et våpen er egnet til å skape frykt og få folk til å føle seg utrygg. Etterligninger av våpen har den samme effekten.

Politiet har erfaringer når det er foretatt beslag i kriminelle miljøer; et politidistrikt har registrert at ett av fire beslaglagte våpen var replica. Denne typen etterligninger av våpen har vært brukt i situasjoner der noen har truet til seg penger eller varer.

Selv om det ikke er ulovlig å selge lekevåpen og replica, må det reageres dersom noen bærer med seg våpenkopier på offentlige steder, enten det er i gatene eller i forbindelse med arrangement der et stort antall mennesker er samlet.

Moldejazz har stilt som krav til dem som vil ha salgsboder under festivalen at det ikke skal selges replica eller våpenlignende varer. Andre arrangører av martnaer og festivaler bør ha den samme holdningen. Lekevåpen kan være alt annet enn uskyldig moro.