Arbeid og verdiskaping er jobb nummer én for Ap

Meninger

Arbeid til alle er jobb nummer én for Arbeiderpartiet. Fordi vi vet at verdiene må skapes før de kan fordeles. Og fordi vi ønsker gode skoler, trygg eldreomsorg og levende lokalsamfunn over hele Møre og Romsdal. Derfor tåler vi også litt kritikk.

Det går bra for Arbeiderpartiet om dagen. Målingene viser at mange som har vært usikre en stund, nå finner veien tilbake, fordi de deler Arbeiderpartiets brennende engasjement for de viktigste sakene: Gode skoler og trygg eldreomsorg, ved å styrke kommunenes økonomi i hele Norge. Mer til helsetjenestene og en styrking av det psykiske helsetilbudet. Et løft for utdanning landet over. Å verne om industrien, og bidra til å skape flere trygge arbeidsplasser, fordi arbeid til alle er jobb nummer én. Dette er kjernen i alt vi kjemper for.

Det at stadig flere deler Arbeiderpartiets engasjement og ønsker å støtte oss i kampen for at gode skoler, utdanning og helsetilbud ikke skal være avhengig av størrelsen på lommeboka – ja, det har skapt uro i Sp. De kritiserer sin nære samarbeidspartner i et innlegg. Vi velger å ta kritikken som et kompliment. Den viser tydelig at de andre partiene ser på Arbeiderpartiet som sin største utfordrer. Vi kan berolige Sp med at vi kommer til å samarbeide tett og godt med Sp i en ny regjering – selvsagt under Arbeiderpartiets trygge økonomiske ledelse.

Og vi kommer til å presse gjennom våre kjernesaker. For vi har råd til fellesskap og gode tjenester i hele Norge! Vi har råd fordi vi vet at verdiene må skapes, før de kan fordeles. Derfor er Per Vidar

Per Vidar Kjølmoen, fylkesleder og førstekandidat i Møre og Romsdal Ap