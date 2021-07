Stjernene viser Moldejazz sin historie

Stjernene i Storgata forteller festivalens betydning for Molde. Det bør jobbes for at dette blir en permanent løsning.

Meninger

De siste ukene er det mange som har sett ned på sin ferd gjennom Molde sentrum. Det skyldes at byen har fått en ny attraksjon i opptakten til årets Moldejazz. 100 stjerner med kjente artistnavn fra festivalens historie pryder nå fortau og gangveger fra Bjørnsonhuset og til østenden av Storgata. Med dette har Molde fått sin egen «Walk of fame». I første omgang for sommermånedene. Stuntet fra festivalen har fått svært god mottakelse.

Det er festivalens samarbeidspartner Tibe som har kommet opp med ideen. I år er stjernene midlertidig, mer som robuste klistremerker. De skal fjernes etter åpningsuka for studentene i august. Responsen som prosjektet har fått er så god at Moldejazz bør jobbe videre for å gjøre løsningen mer permanent. I samband med årets festival har Moldejazz fått tommel opp fra Molde sentrum, Molde kommune og Visit Nordvest for den midlertidige løsningen.

Stjernene fungerer som en påminnelse om festivalens betydning for Molde. Mange mennesker knytter Molde til jazz. En permanent «Walk of fame» vil minne gjester og lokalbefolkning på dette året rundt. Dette er et ambisiøst prosjekt som krever en historie. Det har Molde. Det er en imponerende samling navn med artister fra Norge og resten av verden som har besøkt byen. Festivalen er internasjonal, samtidig som den har vært helt sentral for jazzmusikken i Norge. Dette illustreres på en god måte gjennom de artistene som er valgt.

Flere av musikerne som har fått en egen stjerne har respondert positivt. Det skal være en ære, og det er kjekt at Moldejazz igjen har lyktes med et prosjekt som har fått positiv oppmerksomhet. Årets festival vil bli et steg i retning av en mer normal jazzfestival. Smittevern og reiserestriksjoner vil fortsatt prege festivalene. Under slike omstendigheter ligger det ekstra mye arbeid bak festivaluka. At man oppi alt dette kommer opp med nye, kreative løsninger fortjener en stjerne.