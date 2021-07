Slike nifse bilder bør prege valgkampen

Meninger

Onsdag la EU fram en historisk klimapakke. Tiltakspakken inneholder blant annet at EU vil forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035 og skjerpete utslippskrav for fly og skip. – Ett eneste cruiseskip slipper ut like mye CO₂ som 80.000 personbiler, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, da hun presenterte det hun omtalte som en historisk tiltakspakke i Brussel onsdag.

Men allerede før klimapakken ble offentlig onsdag, hadde både Sp og Frp her heime gått hardt ut mot EUs klimatiltak. – Det er smått utrolig at EU, det som en gang var en frihandelsunion, nå skal inn og forby diesel- og bensinbiler. Jeg er skremt over hva byråkratene i EU klarer å finne på når det kommer til påbud, forbud og dyre symbolske klimatiltak, sa Sylvi Listhaug (Frp) til NTB tidligere denne uka. En meningsmåling som nylig ble publisert i avisa Klassekampen, viser at det fortsatt er et stort flertall av Norges befolkning som vil fortsette med oljeleting. Hele 59 prosent svarer «nei» på spørsmålet om Norge bør slutte å lete etter olje- og gassforekomster. Skal vi tro meningsmålingen er det bare en firedel av velgerne som støtter partier som SV, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt. De har alle programfestet en stans i utdeling av nye letelisenser.

Partiene som ønsker strengere klimatiltak sliter med å skape begeistring for sin politikk i Norge. Samtidig har vi et skremmende nyhetsbilde om vedvarende hetebølger, tørke, skogbranner og annet ekstremvær over hele kloden. Fra vestkysten av Canada og USA har vi de siste ukene fått se hvordan framtida kan bli ifølge klimaforskere: Enorme skogsområder står i brann, en hel by har brent ned. Hundrevis av dødsfall på grunn av den ekstreme varmen. Temperaturer i byer som til vanlig har et norsk klima, har vært rundt 50 grader!

Det er ganske stor politisk enighet om at klimapolitikk bør være viktig i valgkampen. Og det er ingen som har fasit på hva som er den beste klimapolitikken. Men så lenge vi ikke sjøl rammes hardt av ekstremværet, synes det vanskelig for både norske politikere og velgere å ta upopulære valg som kan bidra til å redusere klimaendringene.