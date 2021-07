Vi kan ikke bli uforsiktige nå

Meninger

Etter flere uker med skjevfordeling av vaksiner er strategien nå endret. Det er fornuftig. Etter råd fra FHI måtte, som kjent, flere kommuner tidligere i år gi fra seg vaksinedoser, slik at 24 kommuner med høgt smittetrykk skulle få flere. Nå har vi lokale smitteutbrudd mange steder, hvor det er få som er vaksinert. Da oppleves det som urettferdig med så stor forskjell på antall vaksinerte.

Men urettferdighet i fordeling av vaksiner er et langt større problem internasjonalt, mellom rike og fattige land. Mangelen på vaksiner kan gjøre kampen mot pandemien mer langvarig enn nødvendig. Det vil i tilfelle ramme hardt også de land som etter hvert har høg grad av vaksinering – som Norge.

Verden har verktøyene til å stanse pandemien, men vaksine-nasjonalisme har forlenget den, mener Verdens helseorganisasjon (WHO). Ifølge WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus vil vaksinegrådigheten føre til at rike land gir sine innbyggere en tredje «boosterdose», før første og andre doser til helsepersonell og eldre mennesker i fattigere nasjoner som er helt uvaksinerte.

Samtidig med dette ser vi også at land som har kommet langt i vaksineringen av sin befolkning, nå opplever økt smitte, flere sykehusinnleggelser og et utslitt helsevesen som ikke får den «sommerpausen» de håpet på.

Smittetallene i for eksempel Nederland øker dramatisk. For to uker siden var landet på samme nivå som Norge. Nå beklager nederlandske myndigheter til sin befolkning, og sier at de feilvurderte situasjonen.

I går ble det kjent at nesten ett av tre nye koronatilfeller i Norge skyldes den veldig smittsomme deltavarianten. Men vi har stor oppslutning om vaksinering i Norge. Over 3,1 millioner har fått første dose. Greier vi å fortsette med godt smittevern og opprettholde vaksineringen gjennom sommeren, er Norge i en mer heldig situasjon enn de fleste. Derfor skylder vi å tale sterkt for en rettferdig fordeling av vaksiner over hele verden.